Ferrari'nin rakipleri FIA ile yapılan "gizli" motor anlaşmadan hâlâ rahatsız!

Ferrari, geçen yıla kıyasla düzlüklerde ciddi bir performans düşüşü yaşadı ve 2020 sezonuna oldukça zor bir başlangıç yaptı.

Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, Pazar günkü Belçika Grand Prix'sinde 13.ve 14. sırada yer aldı ve Ferrari, ilk 10'da sadece beş tur atabildi.

Ferrari'nin bu performans düşüşü, FIA ile İtalyan ekip arasında kış aylarında imzalanan "gizli" motor anlaşmasından hemen sonra geldi ve tartışmalara neden oldu.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Ferrari'nin bu yıl ön tarafta yarışmamasına rağmen, bu anlaşmanın kendilerini hayal kırıklığına uğratmaya devam ettiğini belirtti.

Horner, "Tüm bunlar ağzımızda kötü bir tat bırakıyor."

"Açıkçası her birimiz Ferrari'nin şu anki performansıyla ilgili kendi sonuçlarımızı çıkarabiliriz."

"Hız farkına bakılırsa, geçen yıl sahip oldukları performanstan çok daha farklı görünen bir motorla yarışsalardı kazanmamız gereken yarışlar vardı."

"Açıkçası onlar için çok zor bir durum, ama bence önceki yıllarda odakları yanlış yerlerdeydi. Bu yüzden açıkça bu anlaşmada olan şey neyse, bundan ötürü biraz mücadele ediyor gibi görünüyorlar.” dedi.

Mercedes F1 şefi Toto Wolff, daha önce yaptığı açıklamalarda Ferrari'nin güç ünitesi performansının 2018 ve 2019 yıllarında Mercedes üzerinde büyük bir baskıya neden olduğunu belirtmişti.

Wolff, Pazar günü Horner'ın "acı tat" yorumuna katıldığını söyledi ve Mercedes'in, Ferrari'nin motor performansından ötürü motor departmandaki bazı personelini kaybettiğini belirtti.

Wolff, "Ferrari ikonik bir marka ve bu araçları hazırlayan harika insanlar var."

"Bir şey söylemek zor, çünkü ateşe benzin dökmek istemiyorum. Ama geçen yıl ve önceki yıl gerçekten çok gerildik, çok acı çektik."

"Bazı insanları kaybettik. Sadece sağlıkları açısından artık dayanılmaz noktaya gelen bazı insanları kaybettik. İşte bu yüzden muhtemelen Christian'ın yorumuna katılıyorum." dedi.