Ferrari, Miami GP için ön kanadında değişiklik yaptı

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Takım Patronu Mattia Binotto, henüz ortaya çıkmayan, daha az yere basma gücü üreten bir arka kanat getirdiklerini söylemişti. Arka kanada paralel olarak Ferrari, ön kanatta da değişiklik yaptı.

Yenilenen ön kanat ile sürüklenme seviyesinin azaltılması hedeflenirken, pistin daha yavaş olan bölümünde de gerekli yere basma gücünün üretilmesi planlanıyor.

Ferrari F1-75, dettaglio dell'ala anteriore in versione Imola Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin yeni arka kanadı henüz ortaya çıkmadı ancak onu beklediğimiz süreçte, Giorgio Piola tarafından çekilen fotoğrafta ön kanatta yapılan değişikliği görme fırsatı bulduk. Üst resimde Ferrari'nin Emilia Romagna GP'de kullandığı daha fazla yere basma gücü üreten ön kanadı bulunuyor.

Aşağıdaki resimde ise Miami'deki uzun düzlüklerde Ferrari pilotlarının hızlı olmasını sağlayacak daha az sürüklenmeye sahip yeni ön kanat yer alıyor.

Ferrari F1-75 dettaglio dell'ala anteriore più scarica per Miami Photo by: Giorgio Piola

Ön kanatta yer alan en üst planyanın tasarımı Imola'ya göre değişmiş görünüyor. Üst flapin orta kısmı yere basma gücü üretecek şekilde genişletilirken kenar kısımları sürüklenmeyi azaltacak şekilde inceltilmiş durumda.

Diğer taraftan ön planyadan kenar plakasına geçiş bölgesinde önceden daha pürüzsüz bir geçiş varken son versiyonda daha keskin bir geçiş bulunuyor. Bu tasarımla takımın hava akımını ön lastiklerden dışarı yönlendirmeyi hedeflediği açık.

F1-75 yavaş virajlarda oldukça hızlı ancak düzlük sonunda özellikle ana rakibi Red Bull RB18 karşısında daha yavaş bir araç oldu. Takım bu değişiklikle daha rekabetçi olmayı hedefliyor.

Diğer taraftan takımın en önemli değişikliklerini Barselona'da araca eklemesi bekleniyor.