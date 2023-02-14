Ferrari'nin ön kanat çözümü yasal mı değil mi?

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Salı günü 2023 aracı SF-23'ün lansmanını gerçekleştiren Ferrari'nin yasaklanmış olduğu düşünülen bir çözümden faydalanması, şimdiden birtakım tartışmalara yol açtı.

SF-23'ün ön kanadı, Mercedes'in geçen yıl yasallığı konusunda şüpheler ortaya çıktığında kaldırmak zorunda kaldığı akıllıca şekillendirilmiş ön kanat yuvası boşluk ayırıcıları ile donatılmış vaziyette.

Geçen yıl ABD GP'sinde ön kanada hava akışını değiştirmeye yardımcı olacak şekilde ayarlanmış şeritler yerleştiren Mercedes, teknik düzenlemelerin 3.9.8 sayılı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bu tasarımdan vazgeçmişti.

Kurallar, bu tür yuva boşluğu ayırıcılarına izin verse de, bunların doğrudan aerodinamik bir etki sağlamaması gerektiğini ve yalnızca "mekanik, yapısal veya ölçüm" amacıyla kullanılabileceğini belirtmekte.

Mercedes o zamanlar aerodinamik etkinin ikincil bir sonuç olması nedeniyle tasarımının kurallara uygun olduğunu düşünüyordu.

Teknik direktör Mike Elliott, "Bence bu konuda bir yaygara var, çünkü yönetmeliklerde birincil kullanımın mekanik veya ölçüm amaçlı olduğundan bahsediliyor. Biz ise aerodinamiyi ikincil fayda amacıyla kullandık."

"Bunu tartışmak isteyip istemediğimize karar vereceğiz. Aslında çok büyük bir değeri yok. Bu ayrıntı ilginç görünüyor ama ön kanattaki asıl büyük detay bu değil."

Ferrari SF-23. detail front wing Fotoğraf: Ferrari

Mercedes'i çevreleyen tartışmalar gözlerin SF-23'e çevrilmesine sebep oldu; nitekim Ferrari'nin kanatlarının da hava akışına yardımcı olacak şekilde şekillendirildiği görülüyor.

Ancak, yönetmeliklere yapılan bir değişiklik Ferrari'nin neden bu tasarımla ilerlediğini açıklamakta.

Aralık ayı başında yayınlanan 2023 için revize edilmiş teknik düzenlemelerin bir parçası olarak FIA, bu tür parçaların 'öncelikle' mekanik, yapısal veya ölçüm nedenleriyle olması gerekliliğini ortaya koyan kilit cümleyi kaldırdı.

Bu da boşluk ayırıcılarının ardışık ön kanat profilleri arasında 'yapısal bir bağlantı' sağladığı ve sıkı ölçüm gerekliliklerine uyduğu sürece, ne kadar aerodinamik destek sağladıkları önemli olmaksızın artık tamamen yasal oldukları anlamına geliyor.

Mercedes'in Çarşamba günü Silverstone'da tanıtılacak olan W14 aracı için bu fikri yeniden kullanıp kullanmayacağını görmek ilginç olacak.