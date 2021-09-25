Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak? Sonraki / Sochi F3 yarışı da iptal edildi
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari, Rusya Grand Prix'si için Charles Leclerc'in aracına koyduğu yeni güç ünitesini, yılın kalan kısmında müşteri ekiplerine vermeyecek.

Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Rusya Grand Prix'sine, hibrit tarafta önemli değişiklikler yaptığı yeni güç ünitesini getirme kararı almıştı.

Bu ünite, sadece Ferrari pilotu Charles Leclerc'in Ferrari'sine takıldı ve Carlos Sainz da henüz yeni üniteye geçmedi.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, testin amacının yeni ünitenin performansını ve dayanıklılığını test etmek olduğunu belirtti.

Mekies, "Öncelikle bu güç ünitesini önümüzdeki sezon için denediğimizi belirtelim. Takım, güncellenmiş hibrit sistemi gerçek bir pistte test edebilmemiz için çok çaba harcadı. Simülasyon ve dyno testleri önemli olsa da, en iyisi onları pist üstünde test etmektir."

"Tek bir sürüşün ardından sonuç çıkarmak için henüz çok erken ancak yeni güç ünitesi ile doğru yöne doğru gitmiş olmamızı umuyoruz. Tabii ki değişiklik nedeniyle grid cezası almamız gerekecek ama önceliğimiz gelecek sezon." dedi.

Sainz'ın bu üniteye ne zaman geçeceği sorusuna Mekies, "Bu, zor bir soru. Çünkü küçük adımlarla ilerlediğimiz için performans artışı küçük oluyor. Oysa değişikliğin getirdiği ceza ise çok büyük."

"Takımlar şampiyonasındaki üçüncülük savaşında, kazanılan her puan bizim için çok önemli. Bu nedenle hangi anda ceza almanın bizim için en iyisi olacağını değerlendiriyor. Tabii ki değişikliği çok geç yapmak da mantıklı değil çünkü o zaman yeni motora geçmek için daha az vaktiniz oluyor. Büyük olasılıkla bu değişikliğe, önümüzdeki iki yarıştan birinde karar vereceğiz." cevabını verdi.

Fakat müşteri takımları Haas ve Alfa Romeo, yeni motor güncellemesini almayacaklar.

Bu konuda konuşan Haas F1 patronu Gunther Steiner, "Ferrari'nin güç ünitesinde yaptığı değişiklikler 2022'ye yönelik ve biz bu versiyona geçmeyeceğiz."

"Lojistik anlamda bunu yapmanın imkansız olduğunu düşünüyorum çünkü bize verirlerse Alfa Romeo'ya da vermeleri gerekir ve bunu yapamazlar." dedi.

paylaşım
yorumlar
Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?

Önceki haber

Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?

Sonraki haber

Sochi F3 yarışı da iptal edildi

Sochi F3 yarışı da iptal edildi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?

1 s
2
Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

16 s
3
Formula 1

Sochi F3 yarışı da iptal edildi

35 dk
4
Formula 1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

2 s
5
Formula 1

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

1 s
Son Haberler
Sochi F3 yarışı da iptal edildi
F1

Sochi F3 yarışı da iptal edildi

35dk
Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek
F1

Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek

50dk
Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?
F1

Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?

1 s
Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"
F1

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

1 s
Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi
F1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

2 s
Son Videolar
Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi 09:14
Formula 1
13 Eyl 2021

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Sochi F3 yarışı da iptal edildi Rusya GP
Formula 1

Sochi F3 yarışı da iptal edildi

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı! Jerez
World Superbike

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı!

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi Rusya GP
Formula 1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

Çok Okunanlar Bugün

Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?
Formula 1 Formula 1

Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!
Supersport Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

Sochi F3 yarışı da iptal edildi
Formula 1 Formula 1

Sochi F3 yarışı da iptal edildi

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi
Formula 1 Formula 1

Rusya GP 3. antrenman: Seans yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı!
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez: Toprak harika son turuyla, 2021'deki ilk pole pozisyonunu aldı!

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Artık Verstappen'in motoruyla ilgili endişemiz olmayacak"

Son Haberler

Sochi F3 yarışı da iptal edildi
Formula 1 Formula 1

Sochi F3 yarışı da iptal edildi

Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek

Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?
Formula 1 Formula 1

Yağmur olursa Rusya GP sıralamaları nasıl olacak?

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, Verstappen ile mücadelelerinde geri adım atmamaya karar verdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.