Ferrari'nin müşteri takımları yeni güç ünitesine geçmeyecek

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, testin amacının yeni ünitenin performansını ve dayanıklılığını test etmek olduğunu belirtti.

Mekies, "Öncelikle bu güç ünitesini önümüzdeki sezon için denediğimizi belirtelim. Takım, güncellenmiş hibrit sistemi gerçek bir pistte test edebilmemiz için çok çaba harcadı. Simülasyon ve dyno testleri önemli olsa da, en iyisi onları pist üstünde test etmektir."

"Tek bir sürüşün ardından sonuç çıkarmak için henüz çok erken ancak yeni güç ünitesi ile doğru yöne doğru gitmiş olmamızı umuyoruz. Tabii ki değişiklik nedeniyle grid cezası almamız gerekecek ama önceliğimiz gelecek sezon." dedi.

Sainz'ın bu üniteye ne zaman geçeceği sorusuna Mekies, "Bu, zor bir soru. Çünkü küçük adımlarla ilerlediğimiz için performans artışı küçük oluyor. Oysa değişikliğin getirdiği ceza ise çok büyük."

"Takımlar şampiyonasındaki üçüncülük savaşında, kazanılan her puan bizim için çok önemli. Bu nedenle hangi anda ceza almanın bizim için en iyisi olacağını değerlendiriyor. Tabii ki değişikliği çok geç yapmak da mantıklı değil çünkü o zaman yeni motora geçmek için daha az vaktiniz oluyor. Büyük olasılıkla bu değişikliğe, önümüzdeki iki yarıştan birinde karar vereceğiz." cevabını verdi.

Fakat müşteri takımları Haas ve Alfa Romeo, yeni motor güncellemesini almayacaklar.

Bu konuda konuşan Haas F1 patronu Gunther Steiner, "Ferrari'nin güç ünitesinde yaptığı değişiklikler 2022'ye yönelik ve biz bu versiyona geçmeyeceğiz."

"Lojistik anlamda bunu yapmanın imkansız olduğunu düşünüyorum çünkü bize verirlerse Alfa Romeo'ya da vermeleri gerekir ve bunu yapamazlar." dedi.