Formula 1 Meksika GP

Ferrari'nin motoru Maranello'daki büyük dönüşümün önüne mi geçiyor?

Ferrari’nin 2026’daki motor dezavantajına rağmen Fred Vasseur önderliğinde geliştirdiği şasi, gazeteci Edd Straw’a göre Maranello’da sessiz bir devrimin gerçekleştiğini kanıtlıyor.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 14:30

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli’nin uzun yılların ardından İtalya’dan çıkan bir F1 dünya şampiyonu olması, İtalyan basınının kendine has iğneleyici dilini Ferrari’ye yöneltmesine neden oldu.

Öyle ki İtalya’nın en popüler spor gazetesi La Gazetta dello Sport, 2 Kasım’da Antonelli’nin Verstappen ve Hamilton’un omuzlarında yükselen fotoğrafını manşete taşıyıp altında şu ifadelere yer verdi: “Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1. Grazie al suo talento, alla macchina e a non avere corso in Ferrari” Yani, “Kimi Antonelli Formula 1 dünya şampiyonu. Yeteneği, aracı ve Ferrari adına yarışmaması sayesinde”

Ferrari’nin 2026 sezonu Lewis Hamilton ile Charles Leclerc arasındaki rekabetle ve şampiyonluk hasretinin 18.yıla uzamasıyla hatırlanacak gibi görünse de gazeteci Edd Straw’a göre madalyonun öteki yüzünde çok daha farklı bir tablo yer alıyor. Takım patronu Fred Vasseur’ün 2023 başında devraldığı takım, yıllar öncesine dayanan ve bu sezon başında kaçınılmaz olarak kendilerini geriye düşüren motor eksikliğine rağmen, griddeki en güçlü şasilerden biri olan SF-26’yı ortaya çıkarmayı başardı.

Düzlüklerde rakiplerine zaman kaybetse de virajlarda ve çekişin ön planda olduğu Hungaroring ile yüksek irtifalı Meksika gibi motor dezavantajının azaldığı pistlerde zirve mücadelesi veren Ferrari, gelecek için umut vaat ediyor.

Motor gelişimindeki rötar ve 2027 stratejisi

Edd Straw’un analizlerine göre gelişim sürecine mevcut Vasseur yönetiminden önce başlanan yeni güç ünitesi konsepti, bütçe sınırı ve uzun üretim süreleri nedeniyle bu sezon Ferrari’nin en büyük kanayan yarası oldu. Motor tarafında yanlış giden konsepti sezon ortasında düzeltmenin milyarlarca dolarlık maliyeti ve bütçe tavanı kısıtlamaları karşısında Vasseur ve ekibi, FIA'nın tanıdığı ek gelişim haklarını (ADUO) Avusturya ve İtalya'da sınırlı adımlarla kullanarak odağını tamamen 2027 güç ünitesine kaydırdı.

Takımın motor durumunu ve şasiye yansıyan gelişimi değerlendiren Fred Vasseur, 2027’ye odaklandıklarını açıkladığında şunları söylemişti: "Performansın sadece aerodinamikten ya da başka tek bir alandan geldiğini düşünmek büyük bir hata olur, performans her şeyin bileşiminden doğar.”

“Günümüz gridindeki takımlar arasındaki yakın farklar göz önüne alındığında, her bir küçük detay tur zamanı olarak değil ama pozisyon olarak devasa farklar yaratabiliyor. Bu, fabrikamızdaki herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.”

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: CHANDAN KHANNA / AFP via Getty Images

“Motor tarafında zorlanacağımızı, rakiplerimize kıyasla geride kaldığımızı ve yeni kuralların ilk yılının son derece çetin geçeceğini yıllardır biliyorduk. Ancak tüm bu yaşananların bizim için iyi bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum.”

“Takımın gösterdiği kararlılıktan son derece memnunum. Şaside geride kaldığınızda bir sonraki hafta yeni bir güncellemeyle geri dönmeyi umabilirsiniz fakat motor konusunda gerideyseniz, tüm sezonun böyle geçeceğini bilirsiniz. Buna rağmen ekibimizin son saliseleri bile kazımak için mücadeleyi sürdürmesi gurur verici.”

“Bütçe kısıtlaması günümüzde çok ciddi bir engel ve motor konusunda tamamen farklı işliyor. Yeni bir motoru test etmek bile tek başına 1.5 milyon dolar demek. Şasideyse durum farklı; bazen neredeyse sıfır maliyetle küçük bir parça uzatması yapıp tur zamanı elde edebilirsiniz.”

“Motorda saniyenin onda birini kazanmanın maliyetini anlatmaya kelimeler yetmez."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Şasi tarafında artan özgüven

Ferrari’nin Loic Serra liderliğinde şasi tarafında yakaladığı gelişim grafiği, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da dahil olmak üzere takımın pilotlarında büyük bir güven tazelemiş durumda.

Düzlük hızı eksiğine rağmen aracın virajlardaki tutuşundan memnun olan Hamilton, 2027 motor güncellemeleriyle Red Bull ve Mercedes ile eşit şartlarda yarışabileceklerine inandığını dile getirmişti: "Gelecek yıl en azından rakiplerimizle düzlüklerde baş edebilecek bir motora sahip olacağımızı umuyorum.”

“Sezon boyunca çoğu düzlükte bizden kopup gittiler. Eğer bu motor sorununu çözer ve mevcut aracımızın taban kalitesini korumayı başarırsak gerçekten harika işler yapabiliriz.”

“Tüm inancımı takıma bağlamış durumdayım ve onlara güvenim yüzde yüz."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Maranello kültürü

İtalyan medyasının bitmek bilmeyen baskısı ve Kimi Antonelli’nin şampiyonluğu üzerinden bile Ferrari'ye yüklenen manşetler karşısında Vasseur, strateji ekibini ve çalışanlarını koruyan bir kalkan görevi görmeyi sürdürüyor.

Sauber’in öngörüye dayalı İsviçre kültürüyle Maranello’nun reaksiyon odaklı İtalyan genlerini harmanlayan Fransız yönetici, takımı hata yapma korkusundan arındırmaya çalışarak yeni bir geleceğe götürmek istiyor.

Ferrari'nin değişen yapısı ve sezon sonu güncellemeleri hakkında Vasseur şu değerlendirmelerde bulundu: "Sauber’den geldim; Zürih ile Maranello arasındaki mesafe çok olmasa da kültürler bambaşka.”

“Ferrari daha reaksiyon odaklı bir takımdı, İsviçre'deyse olayları önceden tahmin etmeye odaklı bir yapı vardı. Artık geleceği çok daha iyi öngören süreçleri devreye sokuyoruz ve bu sayede büyük adımlar attık.”

“Sezon sonuna doğru güncellemelerin getirdiği kazançlar 4 saliselerden 1 saliselere kadar düşer. Doğru bir araç kurulumu yakalayıp yakalamamanız güncellemenin verimini gölgeleyebilir.”

“Bu yüzden rüzgâr tüneli, CFD ve pist verileri arasındaki korelasyonu tam kontrol altında tutmamız kritik önem taşıyor.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber IndyCar ana sponsoru NTT, 2027 için McLaren ile anlaştı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Türkiye Pist Şampiyonası’nın 2026 Sezon Finali TOSFED İstanbul Park’ta!



GENEL



GENEL 11 dk



Türkiye Pist Şampiyonası’nın 2026 Sezon Finali TOSFED İstanbul Park’ta!





IndyCar ana sponsoru NTT, 2027 için McLaren ile anlaştı



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



45 dk



IndyCar ana sponsoru NTT, 2027 için McLaren ile anlaştı





Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



1 s



Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!

Son Haberler





Ferrari'nin motoru Maranello'daki büyük dönüşümün önüne mi geçiyor?



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



Ferrari'nin motoru Maranello'daki büyük dönüşümün önüne mi geçiyor?





Türkiye Pist Şampiyonası’nın 2026 Sezon Finali TOSFED İstanbul Park’ta!



GENEL



Genl GENEL 11 dk



Türkiye Pist Şampiyonası’nın 2026 Sezon Finali TOSFED İstanbul Park’ta!





IndyCar ana sponsoru NTT, 2027 için McLaren ile anlaştı



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



45 dk



IndyCar ana sponsoru NTT, 2027 için McLaren ile anlaştı





Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 s



Leclerc baba oldu: Brezilya'daki ilk antrenman seansında Beganovic piste çıkacak!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol