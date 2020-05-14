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Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin motor departmanı tekrar çalışmaya başladı!

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Ferrari'nin motor departmanı tekrar çalışmaya başladı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 May 2020 15:15

Scuderia Ferrari, FIA tarafından uygulanan zorunlu kapatma süresinin dolmasının ardından motor departmanını tekrar açtı. İtalyan ekip 2020 sezonuna başlayacağı Ferrari motorunun ikinci versiyonu üzerindeki geliştirme çalışmalarına başladı.

Ferrari'nin Formula 1 fabrikası bu sabah kapılarını tekrar açtı. Haftalardır kapalı olan motor departmanı, FIA tarafından uygulanan zorunlu kapatma süresinin dolmasıyla tekrar açıldı.

Şasi departmanındaki çalışanlar ise 21 Mayıs'a kadar beklemek zorunda kalacaklar.

İtalyan ekip tekrar çalışmaya başlasa da, yeniden başlangıç dönemi, koronavirüs enfeksiyonundan kaçınmak için uygulanan güvenlik protokolleri nedeniyle epey karmaşık olacak.

Motor departmanındaki sadece 50 çalışan fiziki olarak fabrikaya gelerek görevlerine başladı. Çalışanların büyük kısmı, şirket tarafından kendilerine sağlanan bilgisayarlarla kendi evlerinden çalışıyorlar.

Bu nedenle her şeyin yerli yerine oturmasının biraz daha vakit alacağı düşünülüyor.

Ferrari, normalde 5 Temmuz'daki Fransa GP'sine yeni bir motor getirecekti. Bu motor 065/2 olarak isimlendirilmişti.

Şimdi Ferrari bu motor üzerinde çalışacak ve üniteyi üretip, dayanıklılığının kesinleşmesi için tezgah testlerine sokacak.

Ferrari'nin bu motorla 15 beygirlik bir güç kazanması bekleniyor

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Editör Franco Nugnes

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