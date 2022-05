Ferrari'nin motor dayanıklılığı konusunda endişeleri var

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son yarış İspanya GP'de rahat bir şekilde zafere giderken MGU-H ve turbo sorunu nedeniyle yarışa veda etmişti.

Monako'da 1. antrenman seansında ise Ferrari motoru kullanan Haas'tan Mick Schumacher ve Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas MGU-K sorunu yaşadılar ve pist üstü zamanı kaybettiler. İki pilot aynı zamanda vites kutularını da değiştirmek zorunda kaldı.

İspanya'daki antrenmanlarda Bottas daha büyük bir güç ünitesi sorunu yaşarken, şu ana kadar Ferrari motoru kullanan 3 takımda da farklı sorunlar yaşanmış oldu.

Binotto sorunlar hakkında detaya inmese de bunun kendileri için bir endişe olduğunu kabul etti ve rakipleri Red Bull'un da benzer sorunlar yaşadığına dikkat çekti.

Motorsport.com'un konuyla alakalı sorusunu cevaplayan Binotto, "Dayanıklılık her zaman bir endişedir. Bir şeyler olması, asla harika değil. Bizim için endişe verici bir durum, neler olduğuna bakıyoruz. Bazen doğrudan bir açıklamanız oluyor."

"Dışarıda yaşanan bir kazadan, olağan dışı koşullardan kaynaklanıyor olabilir. Ancak diğer türlü sorunlar daha endişe verici olabilir."

"Şu ana kadar şampiyonada dayanıklılık kritik rol oynadı çünkü biz İspanya'da sorun yaşadık, Red Bull da şu ana kadar 3 kez yarış dışı kaldı. Biz bir kez yaşadık ancak müşteri takımlarımız da bazı sorunlar yaşadılar."

"Bu bir mücadele. Performans dayanıklılığı büyük bir mücadele. Dayanıklılık sorunu yaşıyorsanız bu konuda endişeleriniz olur çünkü açıkçası onları kısa sürede çözemezsiniz. Aynısı performans için de geçerli."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images