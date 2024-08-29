Ferrari'nin Monza paketi ortaya çıktı, taban henüz takılmadı

Ferrari kendi seyircisi önünde bir dönüm noktası yaşamayı umuyor: İtalya GP'si için Ferrari, merakla beklenen yeni tabanı, düşük yere basma gücü üreten yeni bir aerodinamik paketle birleştirdi.

Bu sayede İtalyan ekip, bir önceki güncelleme paketiyle daha da artan zıplama sorunlarını tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor.

Monza'ya getirilen arka kanat tamamen yeni ve Spa'ya getirilen düşük yere basma gücü arka kanadının güncellenmiş hali değil.

Kanadın üst kısmı neredeyse düzken, Belçika'daki kanat daha ovaldi. Üstelik kanadın diğer noktalarında da küçük değişiklikler mevcut.

Ferrari SF-24: ecco l'ala da basso carico di Spa. E' completamente diversa da quella che è stata portata a Monza Foto di: Giorgio Piola

Ferrari, geçen yıl bütçe sınırı nedeniyle nedeniyle 2022 ile benzer bir versiyonuna benzeyen, geçici bir çözüm tercih etti.

Fakat bu sefer hem ön hem de arka kanatta, düşük yere basma gücüne uygun değişiklikler yapıldı.

Ferrari SF-24 dettaglio della beam wing con un solo elemento Foto di: Giorgio Piola

Yeni pakette, tek katmanlı bir kiriş kanat da yer alıyor. Üstelik iki sürücü de, motor gücünün önemli olduğu bu pistte yeni motorlara sahip olacak.

Takım ayrıca yeni tabanla aracın yol tutuşunu da iyileştirme hedefinde. Bu yeni taban bugün araçta değildi fakat yarın itibariyle SF-24'e takılması bekleniyor.