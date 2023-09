Ferrari'nin Monza özel gösterisi, F1'de duygusallık için hâlâ yer olduğunu nasıl gösteriyor?

Rakamların her şey demek olduğu bir sporda, duygulara her zamankinden daha az yer var. Ancak Monza'da Ferrari, her ne kadar durumu tersine çeviremese de üstüne düşeni yaptı.

İtalya Grand Prix'si hafta sonu boyunca 304.000'den fazla mürit hız tapınağına yöneldi. 15 yıldır ilk takımlar şampiyonluğu için bekleyiş sürerken, Ferrari hayranlığı İtalya'da adeta din olmaya devam ediyor ve Scuderia'nın formundan bağımsız olarak tifosi her zaman beklentiye ve doğal olarak baskıya neden oluyor.

2023'te Ferrari, genellikle sağlam olan sıralama hızını tutarlı bir yarış temposuna dönüştürmekte zorlandı ve şimdiye kadar genellikle yüksek yere basma gücü pistlerinde bocaladı. Bu nedenle, Bakü'de düşük kuvvet pistlerindeki göreceli gücü ortaya çıktığında, Ferrari'nin kendi evindeki yarış için her şeyi yapması kolay bir karar haline geldi.

F1'in bütçe sınırı ve aerodinamik test kısıtlamaları, takımların CFD ve rüzgâr tüneli projelerini seçmeleri gerektiğinden belirli bir disiplin gerektiriyor. Bu nedenle, aralarında baskın Red Bull'un da bulunduğu çoğu takım, Monza'nın düzlükleri için mevcut kanat profillerini değiştirdi ya da kırptı.

Ancak Ferrari, çabalarının diğer pistlerde işe yaramayacağını bilmesine rağmen Monza için özel bir paket hazırladı. Takım ayrıca güç çıkışını en üst düzeye çıkarmak için Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in araçlarına yeni güç üniteleri taktı.

Takımın 'Monza spesiyali' meyvesini verdi ve Sainz sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen'i 0.013s farkla geçip pole pozisyonunu alırken, Leclerc ise 3. sırada kendisine yer buldu.

Sainz kariyerinin en anlamlı pole pozisyonunu elde ettikten sonra, "Bitiş çizgisini geçtiğimden beri tüylerim diken diken oldu, tüm tur boyunca kalabalığı izledim ve tabii ki arabadan inince bu durumu gördüm."

Pole adamı Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, başparmaklarını kaldırıyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz bir şey. Otelde, piste vardığımızda, gittiğimiz her yerde. Sadece gürültü, destek ve teşvik var. Bu bir sürücü ve bir sporcu olarak sahip olabileceğiniz en iyi duygu." demişti.

Ferrari için işin ilk kısmı tamamlanmıştı ve takım Pazar sabahı hâlâ enerjinin tadını çıkarıyordu.

Performans Mühendisi Jock Clear, "Kalabalığın içinde ne kadar kırmızı olduğunu gördünüz mü?"

"Açıkçası, bir maliyet sınırı var ve herkes parasını neye harcamak istediğine karar vermek zorunda. Bugünlerde eşsiz bir yarış, kesinlikle düşük yere basma kuvveti uygulayabileceğimiz tek yer."

"Ancak sezonun başlarında, düşük yere basma kuvvetinin bize daha uygun olduğunu fark ettik. Sadece duygusal bir bakış açısından değil, sadece kalabalık kırmızılarla dolu olduğu için değil. Ama bize fayda sağlayacak bir pist olduğu açıktı."

"Ismarlama bir paket yapmak performans açısından yapılacak en doğru şeydi. Elbette, Ferrari Monza'da bu sayede pole pozisyonunu kazandı. Ve bu hepimiz için çok değerli: motivasyon, kalabalık, tifosi, sürücüler; daha iyisi olamaz." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Ferrari'nin en iyi düşük sürtünmeli Monza paketine sahip olmasına karşın, Red Bull'un ek yere basma kuvvetinin Pazar günkü bunaltıcı yarışta Ferrari karşısında daha iyi olmasını sağlayacağını biliyordu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull'un yarış temposu hâlâ 0.3 sn daha hızlı görünmekle kalmıyor, aynı zamanda daha yüksek yere basma kuvveti seviyeleri de üstün lastik yönetimi sağlıyordu.

Horner, "Ferrari'nin pole pozisyonunu almasının tifosi için ne anlama geldiğini görebiliyordunuz. Ferrari pilotlarıyla aynı oteldeydim. Nihayet sessizleşmeye başladıklarında saat gece 1 civarıydı..." diyor.

Sainz, Verstappen'e karşı güçlü bir savunma yaptı ancak 15. turda 1. virajda yaşanan kilitlenmenin ardından İspanyol pilot liderliği bırakmak zorunda kaldı ve bir daha da geri alamadı. Verstappen üst üste 10'uncu, Red Bull ise 15'inci galibiyetini alarak tüm zamanların F1 rekorunu kırdı.

Horner, "Ferrari düzlüklerde çok hızlıydı ve sanırım Max arka lastikler üzerinde biraz daha sert olduklarını görebiliyordu. Bu, sıcaklıkların biraz daha yüksek olacağını bilerek benimsediğimiz kurulum açısından stratejimizin bir parçasıydı."

"Monza, onların geçirdiği sezonda o kadar önemli bir yere sahip ki, buraya getirdikleri paketin düzlük hızına odaklandığını görebilirsiniz. Sıralama turlarında harika bir iş çıkardılar ama biz Pazar gününe Cumartesi gününden daha fazla önem verdik ve bence bunun karşılığını çok güçlü bir yarışla aldık."

"Carlos çok sert ve sağlam bir savunma yaptı, Monza'da bir Ferrari ile bunu yaparsınız. Ama sonunda Max o geçişi yapmayı başardı." dedi.

Red Bull ile olan mücadele sonunda Sergio Perez'in ikinci aracının her iki Ferrari'yi de geçerek Red Bull'un 1-2 olmasını sağlamasıyla sona erdi. Ancak Ferrari orada durmadı.

Dikkatler Sainz ve Leclerc arasındaki takım içi mücadeleye çevrildi; Leclerc, yarışa kadar tüm hafta sonu takım arkadaşının bir adım gerisindeydi. Sainz, Verstappen'e karşı cesur ama nafile savunmasında lastiklerini hızlı bir şekilde tüketip erken bir pit yapmak zorunda kalırken, Leclerc ikinci stint'te üstünlüğü ele geçirmiş görünüyordu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Her iki sürücü de Monza'nın eşsiz ikonik podyumunda tifosi'lerden övgüler alan kahraman olmak istedikleri için bir adım bile geri atmadı. Red Bull'un hegemonyası karşısında zafer gibi kutlanacak bir üçüncülüktü.

Takım patronu Fred Vasseur'ün pozisyonları dondurması kolaylıkla affedilebilirdi; Ferrari geçmişte sık sık hatalardan korkmakla eleştirilmişti ve bu tutum bazen stratejik hatalara yol açmıştı.

Ancak Ferrari, Red Bull'un eşi benzeri görülmemiş hakimiyetiyle boğulmuş bir sezonda çok ihtiyaç duyulan eğlenceyi sağlayan sürücülerini sonuna kadar yarışmakta serbest bıraktı.

Vasseur, "Pozisyonu dondurmuş olsaydım, 'neden durumu dondurdunuz?' diye aynı soruyu soracaktınız: Bence herkese, tifosi'nin desteğine teşekkür etmenin en iyi yolu buydu."

"Bitime beş tur kala bir şeyi dondurmak beni o kadar da rahatlatmadı. Onlara güveniyordum ama hiç risk almamalarını söyledim. Verdiğim karardan ve pilotların yaptığı işten gurur duyuyorum." dedi.

Sainz sonunda üçüncülüğü elde ederek F1'deki en güçlü hafta sonu performanslarından biri için adil bir ödül aldı. Bunun İspanyol pilot için ne anlama geldiği açıktı ama Leclerc'in yarıştan sonraki tepkisi daha da anlamlıydı.

Monza coşkusunu 2019 yarışını kazandığında yaşamış olan Leclerc, Sainz'a kitleleri selamlama sırasını çok görmedi. Ve heyecan verici mücadeleleri onu adrenalinle doldurdu.

Max Verstappen, Red Bull Racing,Sergio Perez, Red Bull Racing,Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Leclerc, "Dürüst olmak gerekirse gerçekten keyif aldım. Muhtemelen en azından kaskın içinde sezonun en keyifli yarışı oldu. Pit duvarının aynı cevabı vermeyeceğinden eminim ama yarış tam olarak böyle olmalı."

"Carlos'un çok özel bir an yaşadığından eminim, bu yüzden tadını çıkarmalı." dedi.

Ferrari'nin unutulmaz Monza hafta sonu tüm dertlere deva olmayacak, bir sonraki yarış hafta sonu sıcak ve virajlı Singapur cadde pistinde muhtemelen çok daha zor olacak.

Ancak Scuderia 2024 otomobil projesine odaklanırken, bu sonuç Maranello fabrikasında kafaları kaldıran canlandırıcı bir tonik olabilir. Ferrari ayrıca modern F1'de bazen duygulara da yer olduğunu kanıtladı.

Carlos Sainz, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf tarafından: Ferrari