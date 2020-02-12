Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
203 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
259 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
273 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
287 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

paylaşım
yorumlar
Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Efe Kahya, Editör
12 Şub 2020 09:49

İtalyan takım, 2020 aracında daha çok öne basma kuvveti eklemeye çalışıyor olsa da Mercedes'in ön kanadına benzer bir stile geçmeyi düşünmüyor.

Maranello merkezli takım geçen sene düşük sürtünme stiline sahip bir ön kanada sahipti, Mercedes ve Red Bull ise daha yüksek yere basma kuvveti olan versiyonu tercih etti.

Her ne kadar Ferrari 2019'da yeterli yere basma kuvvetini bulma konusunda hata yaptıklarını söylese de takım patronu Mattia Binotto bu seneki araçlarındaki yenilemede ön kanat konseptinin çıkarılmasının bulunmadığını söyledi.

SF1000'in tanıtımında bulunan ön kanat geçen senenin versiyonu olup testlerde kullanılacak olsa da Melbourne'de kullanılacak versiyon da benzer fikre sahip olacak.

Ön kanat tasarımı hakkında konuşan Binotto şunları söyledi: "Bu kanat büyük ihtimalle son versiyon değil, ancak başlangıcımız için temel oluşturuyor ve bunu kış testlerine getireceğiz.

"Konseptimizi değiştirmeyeceğiz, böyle kalacak, daha sonra test edeceklerimiz de buna dahil. Bana göre bizim için doğru olan konsept bu.

"Bence yere basma gücünü fazlasıyla artırdık, sadece kanat üzerinden değil ancak aracın kendisine bakarsanız, özellikle kanatçıklar bunu sağladı. Tüm aracın tasarımı aracın arka kısmını ve difüzörünün iyi çalışmasını sağlıyor. Bu yüzden genel olarak yere basma kuvveti kesinlikle arttı."

Yere basma kuvveti üzerine yapılan çalışma sürtünmeyi arttırdı, ancak Binotto'nun dediğine göre doğru taviz verilememiş durumda.

"Kesinlikle yere basma gücünü arttırdık. Bunu yaparak sürtünme de arttı, bu yüzden inanıyoruz ki aracımız virajlarda daha hızlı olacak ancak düzlüklerde biraz yavaşlayacak." diyen Binotto ekledi: 

"Doğru denge nedir? Bunu bilmemiz zor, başkalarının ne yaptığını bilmek de zor. Ancak kesinlikle yere basma kuvvetimiz fazlasıyla arttı.

"Araçtaki eğim ise Barcelona'daki testlerde deneyeceğimiz bir şey. Söylediğim gibi, araçtaki başlangıç noktamız geçen seneki araç, konseptimizi değiştirmedik. Bu yüzden demeliyim ki dingil açıklığı ve eğim hemen hemen aynı."

Sonraki haber
Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!

Önceki haber

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!

Sonraki haber

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
29 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama turları
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!

2s
2
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF1000

3
Formula 1

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

1s
4
Formula 1

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

27dk
5
Formula 1

Formula 1, Çin Grand Prix'sini ertelemeye hazırlanıyor, açıklama bugün yapılabilir

2s

Son Videolar

Ferrari SF1000 lansmanı 01:22
Formula 1

Ferrari SF1000 lansmanı

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars 05:40
Formula 1

F1 ve MotoGP kıyafetlerinin öncüsü AlpineStars

09:11
Formula 1

"Schumacher'in son haline ait fotoğraf sızdırıldı" - 10 Şubat P.tesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı 00:00
Formula 1

Canlı: 2020 Ferrari F1 aracı lansmanı

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar 12:33
Formula 1

2020 Hollanda GP için Zandvoort'ta yapılan çalışmalar

Son Haberler

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?
F1

Williams, renk düzenini mi değiştiriyor?

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok
F1

Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!
F1

Red Bull, 2020 F1 aracı RB16'yı tanıttı!

Formula 1, Çin Grand Prix'sini ertelemeye hazırlanıyor, açıklama bugün yapılabilir
F1

Formula 1, Çin Grand Prix'sini ertelemeye hazırlanıyor, açıklama bugün yapılabilir

Vettel: "Avustralya'daki yarışa kadar temkinli kalmalıyız"
F1

Vettel: "Avustralya'daki yarışa kadar temkinli kalmalıyız"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.