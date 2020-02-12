Ferrari'nin Mercedes stili ön kanada geçme planı yok

Maranello merkezli takım geçen sene düşük sürtünme stiline sahip bir ön kanada sahipti, Mercedes ve Red Bull ise daha yüksek yere basma kuvveti olan versiyonu tercih etti.

Her ne kadar Ferrari 2019'da yeterli yere basma kuvvetini bulma konusunda hata yaptıklarını söylese de takım patronu Mattia Binotto bu seneki araçlarındaki yenilemede ön kanat konseptinin çıkarılmasının bulunmadığını söyledi.

SF1000'in tanıtımında bulunan ön kanat geçen senenin versiyonu olup testlerde kullanılacak olsa da Melbourne'de kullanılacak versiyon da benzer fikre sahip olacak.

Ön kanat tasarımı hakkında konuşan Binotto şunları söyledi: "Bu kanat büyük ihtimalle son versiyon değil, ancak başlangıcımız için temel oluşturuyor ve bunu kış testlerine getireceğiz.

"Konseptimizi değiştirmeyeceğiz, böyle kalacak, daha sonra test edeceklerimiz de buna dahil. Bana göre bizim için doğru olan konsept bu.

"Bence yere basma gücünü fazlasıyla artırdık, sadece kanat üzerinden değil ancak aracın kendisine bakarsanız, özellikle kanatçıklar bunu sağladı. Tüm aracın tasarımı aracın arka kısmını ve difüzörünün iyi çalışmasını sağlıyor. Bu yüzden genel olarak yere basma kuvveti kesinlikle arttı."

Yere basma kuvveti üzerine yapılan çalışma sürtünmeyi arttırdı, ancak Binotto'nun dediğine göre doğru taviz verilememiş durumda.

"Kesinlikle yere basma gücünü arttırdık. Bunu yaparak sürtünme de arttı, bu yüzden inanıyoruz ki aracımız virajlarda daha hızlı olacak ancak düzlüklerde biraz yavaşlayacak." diyen Binotto ekledi:

"Doğru denge nedir? Bunu bilmemiz zor, başkalarının ne yaptığını bilmek de zor. Ancak kesinlikle yere basma kuvvetimiz fazlasıyla arttı.

"Araçtaki eğim ise Barcelona'daki testlerde deneyeceğimiz bir şey. Söylediğim gibi, araçtaki başlangıç noktamız geçen seneki araç, konseptimizi değiştirmedik. Bu yüzden demeliyim ki dingil açıklığı ve eğim hemen hemen aynı."