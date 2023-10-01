Ferrari'nin Japonya'da Mercedes'i yenmesine yardımcı olan taban

Güncellemenin amacı, zemin uzunluğu boyunca oluşan bazı kayıpları azaltmaktı; bu da performansın artmasına yardımcı olacaktı.

Değişiklikler zemin tertibatının ön tarafından başladı ve çitler daha iyi bir yerel akış sağlamak ve aynı zamanda aşağı yönde kaliteyi artırmak için biraz değiştirildi.

Çitlerin şekli ve zeminin ön kenarına nasıl desteklendikleri değiştirildi. Bu, hava akışının zeminin tavanıyla olan ilişkisini değiştirmeye yardımcı olacaktır.

Zeminin kenarı, arka lastiğe doğru inceldiği yerde yeniden tasarlandı ve yukarı doğru eğimli yüzey, zeminin sınırında bir dudak oluşturmadan önce artık daha bilinçli bir şekilde aşağı doğru kavislendi.

Bu arada, Ferrari'nin halihazırda kaynaklarının bir kısmına odaklandığı bir alan olan difüzörün yan duvarı da yukarı yönde yapılan değişikliklerden faydalanmak için değişikliklere uğradı.

Red Bull Racing RB19 yeni zemin karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari yeni bir zemin kullanmakta yalnız değildi, çünkü Red Bull Singapur'da yarış hafta sonunu engelleyen ayar karmaşasının bir sonucu olarak terk ettiği güncellemeyi getirdi.

Yeni zeminde yapılan değişiklikler aslında yeni bir zemini kapsamıyor. Bunun yerine, zeminin kenarında halihazırda bulunan detaylar, artan bir performans artışı sağlamak için basitçe abartılıyor.

Tüm sezon boyunca ön bölümde yükseltilmiş C-şekilli profile sahip olan kenar kanadı, önceki düzene kıyasla boyutunun büyüdüğünü gördü.

Bu arada, kıvrımlı kaydırma benzeri bölüm artık ek kamber açısına sahip.

Mercedes F1 W14 arka kanat detayı Fotoğraf: Uncredited

Mercedes da arka kanat kenar plakasının alt yarısında belirgin bir kıvrım çizgisi kullanan ve sayıları giderek artan takımlar arasına katıldı.

İlk olarak sezon başında Aston Martin AMR23'te görülen bu çizgiyi Alpine kısa sürede takip etti ve McLaren, AlphaTauri ve Williams da sezon boyunca kendi varyantlarını eklediler.

Arka kanat kenar plakalarının yüzeyinde yaratılan kontur lokal faydalar sağlarken, aynı zamanda çevredeki elemanlara ve oluşturdukları akış yapılarına aerodinamik destek sunuyor.

Aston Martin AMR23 arka kanat uç plakası detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Alpine A523 arka kanat tarafı Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 arka kanat detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Williams FW45 arka kanat uç plakası yukarı yıkama darbesi Fotoğraf: Uncredited

AlphaTauri AT04 teknik detay Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren