Ferrari'nin İtalya GP performansı gerçek ilerleme miydi yoksa tek seferlik ilerleme mi?

Nihayetinde Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Red Bull'un bir başka 1-2 finişine ulaşmasını durdurmak için çok az şey yapabilmiş olsalar da, en azından F1'in mevcut referans ekibiyle tekerlek tekerleğe savaşabilmeleri, hayal kırıklıklarından adil bir pay alan 2023 sezonundan sonra gurur duyulacak bir şeydi.

Ancak Ferrari bu hafta Maranello'daki üssüne dönerken, sevinçli tifosi'lerin önünde duygusal bir hafta sonu geçirmiş olsa da, İtalya GP'sinin ileriye dönük ne anlama geldiği konusunda büyük bir merak var.

Asıl önemli soru ise Ferrari'nin evindeki gösterisinin sadece kendi evinde oluşan belli şartların bir sonucu mu olduğu yoksa SF-23 ile ilerleme kaydetme arayışında daha önemli bir şeye mi işaret ettiği.

Ferrari'nin Monza için her şeyini ortaya koyduğu inkar edilemez.

Red Bull, ultra düşük yere basma gücü pisti için yepyeni bir kanat paketi sunmaktan kaçınıp sadece kırpılmış bir üst kanat tercih ederken, Ferrari, takımların normalde mevcut nesil otomobillerle seçeceğinden çok daha düz bir ana düzleme sahip özel bir Monza kanadı hazırladı.

Ayrıca, yeni motorların her zaman biraz daha fazla güç sağladığını çok iyi bildiğinden, hafta sonu için yepyeni güç üniteleri sunmayı tercih etti.

Hatta padokta Ferrari'nin beygir gücünü son zerresine kadar kullanmak için çok özel ayarlar yaptığı fısıltıları bile vardı - ancak Vasseur bunu "Zandvoort'tan daha fazla risk almadık" diyerek reddetti.

Sonuç, Ferrari'nin yılın en rekabetçi çıkışı oldu, çünkü ekip SF-23'ün daha düşük yere basma kuvveti pistlerinde çok daha rekabetçi göründüğü için kendisine sunulan fırsatı en üst düzeye çıkardı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kanat seviyeleri düştüğünde - Avusturya, Montreal, Kanada ve Spa-Francorchamps gibi pistlerde olduğu gibi - Ferrari, yüksek yere basma gücü gerektiren pistlere kıyasla rakipleri karşısında daha iyiydi. Bu tarz pistlerde Ferrari, sınırları zorlamak zorunda kalmıyor, bu da sürücülerin biraz daha güven kazanmasını sağlıyor.

Bu durum, Ferrari'nin Zandvoort ve Monza'da arka arkaya geçirdiği hafta sonlarında yaşadığı inişli çıkışlı form grafiğiyle kanıtlandı. Bir hafta sonu gergin bir otomobilin sonucu olarak kazalar yapılırken, bir sonraki hafta sonu limitte teker teker mücadele edebildi.

Düşük yere basma kuvveti desteği, Ferrari'nin İtalya GP başarısının tek seferlik olabileceği görüşünü destekliyor, çünkü Singapur ve Japonya için kanat seviyeleri tekrar yükseldiğinde, Mercedes ve Aston Martin yeniden Red Bull'un ana rakibi olurken Ferrari'nin güç sıralamasında gerileme ihtimali bulunuyor.

Ancak Vasseur Pazar gecesi belki de en iyi yolun her yerde düşük yere basma kuvveti konfigürasyonunu korumak olduğunu söyleyip şaka yaparken, 2023 trendinin yakında kırılabileceğinden emin olduğunu işaret etti.

Hollanda GP hafta sonu boyunca yapılan pek çok çalışmanın, Sainz ve Leclerc'in daha yüksek yere basma kuvveti pistlerinde parlamaya devam etmesine yardımcı olabilecek bazı yeni ayar yönlerinin açılmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Motorsport.com tarafından yüksek yere basma kuvveti mücadeleleri hakkında sorulan soruya Vasseur, "Durumu anlamaya çalışmak için Zandvoort'ta iyi bir test yaptık. Ama anlamak bir şey, düzeltmek ise başka bir şey. Ama en azından durumu daha iyi anlamaya çalışıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Aslında Vasseur, Hollanda GP'sindeki 1. antrenman seansının normalden farklı olduğunu, tipik olarak belirli yarış hafta sonu hazırlıklarına odaklanmak yerine tamamen aracı test etmeye ve anlamaya ayrıldığını ifade etti.

Vasseur, "1. antrenmanda birkaç test yaptığımızı ve o seansı test için feda ettiğimizi hatırlayabilirsiniz."

"Bu bizim durumu daha iyi görebilmemiz için veri toplamamız içindi. Şimdi bir sonraki adım bunu düzeltmek. Bu adımları atmak için çok fazla pist zamanımız olmadığı da açık, ancak en azından sorunu anlamak ileriye doğru atılmış bir adım olacak." dedi.

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari, her ne kadar takım bazı şeyleri göğsüne yakın tutup gizlese de, SF23'ün değişken formunda rol oynayan faktörleri açıkça anlıyor.

Leclerc'in sürücü koçu Jock Clear, Monza'da yaptığı açıklamada neler olup bittiğine dair herhangi bir ayrıntı vermeyeceğini söyledi, ancak Ferrari'nin bilgi birikiminin oldukça ileri düzeyde olduğunu ifade etti. Ve bu sadece aracın düzlüklerde hızlı olmasıyla ilgili bir durum değil.

Clear, "Pist kenarı bakış açısından, önceki yarışlardan anladık ki bu otomobilin pistin her yerinde rekabetçi olduğu koşullar var."

"Avusturya'ya ya da Spa'ya baktığınızda bile, sadece düzlüklerde rekabetçi olduğumuzu ya da sadece virajlarda tutunmayı başardığımızı görmüyorsunuz. Her yerde rekabetçiydik."

"Ve [Monza'da] gördüğünüz şey de buydu. Normalde gerçekten zorlanacağımız virajlarda, örneğin 11. virajda rekabetçiydik. Yani burası farklı bir yer. Sanırım bunun çoğunu anlıyoruz. Ama bunu sizinle paylaşmayacağım." dedi.

Şimdi önemli olan, SF-23'ün düşük yere basma kuvvetinde parlaması ve yüksek basma kuvveti mücadeleleri hakkındaki tüm bu bilgilerin, gelecekteki pistlerde parlamak için gerekenleri sağlamak için uygulanıp uygulanamayacağı.

Clear, Monza'dan alınan bazı doğrudan dersler olduğunu düşünüyor - örneğin takımın bordürlere daha iyi saldırmak için aracı gerekli ayar aralığına koyma şekli - sonraki pistlerde yardımcı olacak.

Clear, "Burada [İtalya'da] elde ettiğiniz şeylerden biri mekanik dengenizi gerçekten iyi kavramak."

"Bordür sürüşü gerçekten iyiydi, çünkü bu yarış için bunun üzerinde çalıştık ve bunu ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Ama sanırım her yarışı teker teker ele alacağız." dedi.

Kendine güveni bir adım ileri taşımasına rağmen, Ferrari'nin Monza'daki formunu her yerde, özellikle de Singapur gibi maksimum yere basma kuvveti olan yerlerde yakalayacağına dair bir yanılsama yok.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Erik Junius

Ancak Clear, Ferrari'nin SF-23'ten en iyi potansiyele sahip olduğu mekanlarda daha fazla yararlanma şansının artık daha yüksek olduğunu düşünüyor - ve Las Vegas süper düşük yere basma kuvvetine sahip bir mekan gibi görünüyor.

Clear, "Bu hayvanı (aracı) artık oldukça iyi tanıyoruz. Yılın ilerleyen zamanlarında çok daha rekabetçi olacağımızı düşündüğümüz yarışlar olacak ve bunlar maksimum yere basma kuvveti kullanamayacağınız yarışlar olacak."

"Yine de Singapur'a maksimum yere basma kuvvetiyle gideceğiz. Ancak Singapur'dan vazgeçecek değiliz çünkü Zandvoort'tan Singapur'da araçla ne yapmamız gerektiği konusunda öğrenebildiğimiz çok şey var."

"Ancak bununla birlikte, büyük iyileştirmeler yapmadığımız sürece, hemen gidip bu performans seviyesine bakacağımız bir yarış olmayacak!" dedi.