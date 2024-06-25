Ferrari'nin İspanya güncellemeleri zıplama probleminin gölgesinde kaldı

Ferrari, rakiplerinin son haftalarda yaptığı ciddi ilerlemelere ayak uydurabilmek amacıyla İspanya Grand Prix'si için yeni bir güncellemeyi hızlı bir şekilde devreye soktu.

Ancak, Barselona'da oldukça hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Maranello ekibinin açıklaması, bu durumun yeni parçaların çalışmamasından değil, eskiden yaşadıkları yüksek hızda zıplama sorunlarından kaynaklandığı yönündeydi.

Bunlar turun hızlı son bölümünde onlara pahalıya mal oldu ve ön taraftakilerin birbirlerine çok yakın olması nedeniyle takımın düşüşü daha belirgin hale geldi.

Ferrari'nin İspanya için yaptığı değişiklikler, Imola'da SF-24'e uygulanan konseptin bir uzantısı olup, hava akışının aracın orta kesimi etrafındaki ve arka tarafa doğru olan akışından daha iyi performans elde etmeyi amaçlayan bir dizi iyileştirmeyi içeriyordu.

Takım, bu değişiklikleri performansı artırmak amacıyla uygularken, aracın sürüşünün zor hale gelmemesi gerektiği anlayışıyla hareket etti, bu durum performans mühendisi Jock Clear tarafından açıklandı.

"Aracı biraz daha sakinleştirmeye ve daha kontrol edilebilir hale getirmeye çalıştığımızdan sıkça bahsettik."

"Geçen yıl yaptıklarımızın çoğu bu temele dayanıyor. Bu sadece küçük bir güncelleme. Yani bu, biraz daha fazla yere basma kuvveti ve biraz daha az sürtünme anlamına geliyor, dolayısıyla biraz daha verimli." dedi Clear.

Güncelleme, yeni P şeklindeki giriş düzenlemesini daha iyi kullanmak amacıyla “sidepod”un ön kısmına yapılan bir gövde aksamını içeriyor. Takım ayrıca, “sidepod”un alt kısmından tabana kadar olan mesafeyi artırarak kemer ve kuşak çizgisini yeniden belirledi.

Ferrari SF-24 Sidepod & Floor changes (arrows) Photo by: Uncredited

SF-24, güncellemelerden önceki versiyonuyla karşılaştırıldığında -açıları biraz farklı olsa da- kemer çizgisinin ne kadar yükseldiğini (mavi çizgi) ve “sidepod”un alt kısmıyla taban arasındaki boşluğun arttığını gösteriyor.

Tabanda da bir dizi değişiklik yapıldı, takım Imola'da yapılan değişiklikleri temel alarak devam ediyor ve taban çitleri, tabanın üst kısmının aşağı çekilmesine uyum sağlayacak şekilde ayarlandı.

Özellikle, bu bölgede alt SIS kapağının şekli değişti ve bu da değişikliklerin kapsamını gösteriyor (mavi ok). Tabanın arka kenarındaki hacimde de değişiklikler yapıldı, sadece geometrisinde ufak bir değişiklik olmadı, aynı zamanda tabanı ve yan kanadı tutan braketlerin sayısı da azaltıldı (kırmızı ok).

Bu arada, difüzör de bir dönüşüm geçirdi. Ferrari, bu bölgede daha önce kapsamlı çalışmalar yapmış ve iyi bir anlayışa sahip görünüyor.

Imola güncellemeleriyle tanıtılan yeni halo, kokpite geçişin yanına monte edilen 'Kobra' adlı kanatçıklar içeriyordu. Bu kanatçıklar, İspanya'da gelen güncelleme paketiyle birlikte daha da optimize edilmiş, Kobra'nın yüksekliği daha belirgin hale gelmiş durumda.

Kanatçığın kancalı ve yatay kısmı artık halo’nun yanındaki üst kenar ile daha uyumlu. Bu ince bir ayar gibi görünüyor, ancak hava akışının kanatçığın yanından nasıl geçtiğini ve muhtemelen üretilen vorteksin turlamasını da etkileyecek.

Ferrari SF-24 new fin DX Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca İspanya'da, yere basma kuvveti ve sürüklenme seçeneklerine eklemeler yaparak yeni bir arka kanat tanıttı.

İspanya için tanıtılan yeni üst kanatçık ve ana düzlem tasarımı, takımın Imola'da tanıttığı yeni tasarım paketi içinde yer alıyor ve uç vorteksin kayıpları yönetmede oynadığı rolü iyileştirmek üzere revize edilmiş uç kısmı ve yan plaka kesimi içeriyor.

Bu yeni unsurlar, Imola ve Monako'da kullanılan yere basma kuvveti seçenekleri arasında yer alıyor ve takım, Circuit de Catalunya için yere basma kuvveti ve sürüklenme arasındaki doğru dengeyi ararken, sezonun geri kalanında da başka bir seçenek sunmayı hedefliyor.