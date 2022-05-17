Ferrari'nin İspanya güncellemeleri: Yeni taban ve fren kanalları, daha ince sidepod'lar

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Geçtiğimiz günlerde Monza'da gerçekleştirilen çekim gününde Mattia Binotto da pistte mevcuttu ve çalışmaları yakından takip etti. Bu esnada, Maranello'da ise Barselona'ya getirilecek güncelleme paketi üzerinde çalışılıyordu.

Scuderia, Montmeló Pisti'ne ilk gerçek güncellemelerini getirecek ve bu güncelleme paketiyle birlikte Red Bull'un yakaladığı momentuma cevap verilmeye çalışılacak. Sezonun ilk 5 yarışında güncelleme getirme konusunda daha agresif davranan Red Bull, son iki yarışı kazanmayı başardı.

Red Bull'un Florida'da 0.2 sn kadar daha hızlı olduğu düşünülüyordu. Ferrari'nin yeni güncelleme paketiyle 0.3 ile 0.4 sn arasında zaman kazanması bekleniyor ki modern F1'de bu büyük bir zıplama olur. Günümüzde güncellemeler ancak parçalar bir araya getirildiğinde saniyenin binde ya da yüzde biri değerindeki farklarla ölçülüyorlar.

Bu açıdan bakıldığında, Ferrari'nin güncelleme paketinin büyük olacağını söylemek mümkün. Bu pakette aracın hassas noktaları üzerinde çalışıldı: Taban, sidepod, kanatlar ve fren kanalları.

Buna ek olarak, elbette, aracın ağırlığı da azaltılacak ve minimum ağırlık olan 798 kilograma daha da yaklaşılacak.

Yeni taban

Ferrari F1-75: İtalyan ekip, İspanya'da kullanılacak yeni tabanı Avustralya GP'nin 1. antrenman seansında test etmişti Fotoğraf: Giorgio Piola

Yukarıdaki görselde görebildiğiniz yeni taban, Avustralya GP'nin 1. antrenman seansında araca takılmıştı ve Maranello'daki mühendisler için veri toplanmıştı.

Yeni tabanla birlikte dalgalanma etkisinin negatif etkilerini sınırlamak hedefleniyor. Bu tabanın beklenildiği gibi çalışması durumunda, F1-75 yere daha yakın yarışabilir. Böylelikle tabandan daha çok yere basma gücü üretilebilir.

Ayrıca, yere daha yakın yarışarak kazanılan bu yere basma gücü, araca sürtünme eklenmesine neden olmaz ki bu büyük bir avantaj olur.

Avustralya GP'nin 1. antrenman seansındaki sürüşlerle birlikte bu tabanın gelişim çalışmalarının deneyi yapıldı. Bu tabanda, fotoğrafta sağdaki daire içerisinde yer alan ve hava akışını ayıran bölüm daha inceydi.

Sidepod

Ferrari F1-75: Sidepod tasarımı aynı kalacak fakat sarı okla gösterilen bölge incelecek Fotoğraf: Motorsport.com

Sidepod'da da düzenlemelere gidilecek. Aston Martin, yeni "B aracında" Red Bull'un sidepod konseptini kullanmayı tercih etmişti.

Ferrari, elbette böyle büyük bir değişim yapmayacak ve oyuk sidepod tasarımıyla yoluna devam edecek. Fakat yukarıdaki görselde çizgiyle gösterilen bölüm inceltilecek.

Bunun iki nedeni var: sürüklenme ve ağırlığı azaltmak. Sidepod'un sınırında yer alan bu alanın küçülmesiyle hem ağırlık hem de sürüklenme azalacak.

Griddeki araçların ne kadar yere basma gücü ürettiğinin az çok ortaya çıkmasıyla birlikte, İtalyan ekip sürüklenmeyi azaltmak için bir nevi "temizleme çalışması" yapıyor.

Yani araca yere basma gücü getiren ancak aynı zamanda sürüklenme de ekleyen parçalarda düzenlemelere gidiyor. F1-75'te zaten yeteri kadar yere basma gücü üretilebiliyor ve bazı alanlarda sürüklenme azaltılarak yere basma gücü konusunda ufak tavizler verilebilir.

Kanatlar

Ferrari F1-75 Arka kanat: Düşük yere basma gücü (Miami) vs. Yüksek yere basma gücü (Barselona) Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin yüksek yere basma gücü arka kanadını daha önce de Giorgio Piola'nın çizimleri sayesinde inceleyebilmiştik ve bu kanat ilk 3 yarışta [Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya] araçta yer almıştı.

Ferrari'nin hâlâ üzerinde çalıştığı şey ise şu: Farklı hava koşullarında, lastik sıcaklıklarını sabit tutmayı başarabilmek. Scuderia, lastiklerini doğru aralıkta tutabilmek için 2 farklı mod kullanıyor. Ayrıca fazla ısınmanın yanı sıra bazen de virajlarda yeteri kadar sıcak olmayan ve enerji üretmeyen lastiklerle karşılaşılıyor.

Fren kanalları

Ferrari F1-75: carbon steering arm cover different in Miami Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Fren kanallarında da değişimler olacak. Geçtiğimiz yarışlarda, fren kanallarına flow-vis boyası koyulmuş ve bu alandaki hava akışı gözlemlenmişti. Bu da bu bölgede bir değişiklik yaşanacağını doğrular nitelikte.

Bu bölgede sadece fren kanalında güncelleme olmayabilir, ön süspansiyonda da ufak düzenlemeler olacak gibi duruyor. Yukarıdaki görselde mavi okla gösterilen bölge, Miami'de gözümüze çarpmıştı. Bu bölgedeki karbon kaplaması değiştirildi, böylelikle bu alandaki akışı biraz değiştirildi.

Ferrari, iki şampiyonada da zirvede yer alıyor ve liderliğini korumak ya da sağlamlaştırmak için Barselona'da kartlarını masaya koyacak. Scuderia, F1-75'in potansiyelini açığa çıkaracak kullanışlı teknik çözümlerle Red Bull'a cevap vermek istiyor. 2022 F1 gelişim savaşları, bu hafta sonu start alacak...