Ferrari'nin İspanya GP için hızlandırdığı güncellemeleri açığa çıktı
Formula 1'in İspanya GP'si öncesinde Ferrari'nin revize edilmiş sidepodları da dahil olmak üzere son güncellemeleri açığa çıktı.
Ferrari SF-24 new fin DX
Fotoğraf: Giorgio Piola
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Ferrari, Kanada'da yaşadığı sıkıntıları atlatmak için son güncellemelerini İspanya Grand Prix'sine yetiştirmeyi başardı.
Serbest antrenmanların başlamasından önce takımın yaptığı değişiklikler FIA başvuru belgesinde resmen onaylanmadan önce bile, sidepodlarda yapılan değişiklikler, kokpit ve arka kanadın yanı sıra 'Cobra' kanatçıkları görsel açıdan göze çarpıyor.
Bu hamle, Ferrari'nin şampiyonluk yarışına geri dönme umutlarının Kanada'da çifte DNF ile sonuçlanan zayıf bir gösteriyle darbe almasından sadece iki hafta sonra geldi.
İspanya için sidepodlarda yapılan değişikliklere baktığımızda, takımın çalışmalarının çoğunu alt kesimi ve kemer çizgisini yeniden şekillendirerek yaptığını görüyoruz. Bu sayede, üstteki değişiklikler ile zeminin üst yüzeyi arasında daha fazla alan sağlandığı görülüyor.
Bu muhtemelen kendi başına performansı artıracak, ancak aynı zamanda geliştirilmekte olan yeni bir zeminin bu temel üstüne eklenmesini sağlayacak.
Ferrari SF-24 Cobra kanatçık karşılaştırması
Fotoğraf: Uncredited
Kokpitin yanındaki 'Cobra' kanatçıkları da güncellemenin bir parçası olarak optimize edilmiş. Bunlar artık eskisinden çok daha uzun, halonun kaportasının arka ayağı etrafında uzanıyor, bu da yatay üst kanat bölümünü yeniden konumlandıracak ve dolayısıyla ondan yayılan hava akışının ve girdapların seyrini ayarlayacak.
Ferrari, Monaco ve Imola'da zaten görülen özellikler arasında doğru dengeyi bulmaya çalışırken, Barselona'daki parça havuzuna orta-yüksek yere basma kuvveti olan bir arka kanat da ekledi.
Ana planya ve üst kanat tasarımı, Monaco'da kullanılan yüksek yere basma kuvveti varyantı ile Imola'da kullanılan orta yere basma kuvveti varyantı arasında yer alıyor.
Ancak, bu unsurların doğru yere basma kuvveti seviyesini desteklediği açık olsa da, DRS'nin çalıştığı zamanki performansı üzerinde de bir etkisi olacaktır.
Ferrari SF-24 yan detay
Fotoğraf: Giorgio Piola
Ayrıca, kenar bölümünde, dış kanat desteğinin konumunda ve kenar plakası kesitinde yapılan değişikliklerle de uyumlu olan ana plakanın şekli ve kenar plakası yarıçapı söz konusu olduğunda geliştirmeye devam edilmiş.
Ferrari SF-24 yan detay
Fotoğraf: Giorgio Piola
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