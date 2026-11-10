Analiz

Formula 1 Sao Paulo GP

Ferrari’nin Interlagos kabusu: SF-26’nın performansını etkileyen üç temel sorun

Ferrari, Sao Paulo Grand Prix’sinde sezonun en kötü yarış hafta sonlarından birini geride bıraktı. SF-26’nın soğuk koşullarda lastikleri çalışma aralığına getirememesi, güç ünitesinin düzlüklerdeki yetersizliği ve Lewis Hamilton için tercih edilen agresif lastik basıncı stratejisi, takımın performansını ciddi şekilde sınırladı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 07:29

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ferrari, Brezilya Grand Prix’sinin ardından performans açısından sezonun en zorlu pazar günlerinden birini yaşadı. Sıralama turlarında bazı olumlu sinyaller veren İtalyan ekip, yarışta ise SF-26 ile ciddi sorunlar yaşadı.

Yarışın detaylı analizi, Ferrari’nin iki pilotunu da etkileyen üç temel performans problemine işaret ediyor. Bunlara ek olarak strateji kararları ve pilotlarla pit duvarı arasındaki güven ilişkisi de dikkat çekti.

Hamilton'ın olağanüstü startının bedeli: Agresif lastik basıncı tercihi

Ferrari'nin ilk önemli tercihi, Lewis Hamilton'ın aracında kullanılan geçiş lastiklerinin basıncıyla ilgiliydi. Takımın, lastiklerin başlangıçta daha hızlı sıcaklığa ulaşmasını ve tutunma sağlamasını hedefleyerek oldukça yüksek basınç değerlerini tercih ettiği düşünülüyor.

Bu agresif tercih, Hamilton'ın yarışın ilk turunda 11 sıra birden kazanmasını sağladı. Ancak avantajın bedeli kısa sürede ortaya çıktı.

Lastik basıncının gereğinden fazla yüksek olması, lastiğin asfaltla temas eden yüzeyini azaltarak kaymayı ve yüzey sıcaklığının aşırı yükselmesini kolaylaştırabiliyor. Geçiş lastiklerinde bu durum, lastik sırtındaki kauçuk blokların da daha hızlı aşınmasına neden oluyor.

Hamilton, ilk turda kazandığı pozisyonların avantajını birkaç tur içerisinde kaybetti. Ferrari'nin bu tercihi, pistin hızla kuruyacağı ve geçiş lastiklerinin yalnızca birkaç tur kullanılacağı beklentisine dayanmış olabilir. Böyle bir senaryoda lastik ömründen feragat ederek başlangıçta maksimum performans elde etmek mantıklı olabilirdi.

Ancak Interlagos'ta pist beklenenden daha yavaş kurudu ve yağmur lastiklerine yaklaşık 15 tur boyunca ihtiyaç duyuldu. Böylece stratejik risk, beklenen getiriyi sağlayamadı.

Takım patronu Frédéric Vasseur de Hamilton'ın güçlü başlangıcın ardından yaşadığı performans kaybını açıklarken lastik basınçlarına dikkat çekti.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

SF-26 soğuk havada lastikleri çalıştıramadı

Ferrari'nin ikinci ve daha genel sorunu, lastikleri ideal çalışma sıcaklığına ulaştırmakta yaşadığı zorluktu.

Interlagos'ta asfalt sıcaklığının yağmur altında yaklaşık 23 dereceye kadar düşmesi, SF-26'nın lastiklerini çalışma aralığında tutmasını son derece güçleştirdi. Ferrari, sezon boyunca özellikle yumuşak hamur lastikleri ısıtmakta zorlanmıştı. Brezilya'daki soğuk koşullar ise bu zayıflığı yarış temposunu doğrudan etkileyen bir probleme dönüştürdü.

SF-26, aşırı ısınmayı kontrol etme konusunda güçlü bir karaktere sahip. Nitekim 50 dereceye ulaşan pist sıcaklıklarında dahi başarılı sonuçlar elde edebildi. Ancak Interlagos'taki düşük sıcaklıklarda lastiklerden yeterli performansı almak mümkün olmadı.

Araç çoğu zaman lastiklerin ideal çalışma aralığının altında kaldı. Tutunmayı artırmak için daha fazla zorlandığında ise kayma yaşandı ve lastiklerin yüzey sıcaklığı kontrolsüz biçimde yükseldi.

Sonuç olarak pilotların kullanmakta zorlandığı, yalnızca kısa süreli bölümlerde lastiklerini doğru çalışma aralığına getirebilen bir araç ortaya çıktı.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ferrari'nin düzlüklerdeki güç kaybı yeniden ortaya çıktı

Üçüncü temel problem ise pistin kuruduğu bölümlerde kendisini gösterdi. Ferrari, özellikle düzlük hızında ciddi bir dezavantaj yaşadı.

Interlagos'un yüksek rakımı, Spielberg'e benzer şekilde güç ünitesinin performansını etkileyen koşulları yeniden gündeme getirdi. SF-26'nın güç ünitesine ilişkin daha önce farklı pistlerde de görülen sorunlara, arka tarafın üretilen gücü asfalta aktarmakta zorlanması da eklendi.

Charles Leclerc'in yarışın orta bölümünde yumuşak lastiklerle gerçekleştirdiği uzun bölüm bu açıdan dikkat çekiciydi. Monakolu pilotun yarış temposu genel olarak rakipleriyle rekabet edebilecek seviyedeydi. Ancak Leclerc, mücadele ettiği Alpine'e kıyasla düzlüklerde tur başına yaklaşık 0,8 saniye kaybettiğini açıkladı.

Bu kadar büyük bir fark, Ferrari'nin virajlarda yakaladığı tempoyu geçişlere dönüştürmesini neredeyse imkânsız hale getirdi. Dolayısıyla SF-26'nın mevcut yarış temposundan tam anlamıyla yararlanması mümkün olmadı.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hamilton ve Leclerc'in pit duvarıyla iletişimi yeniden gündemde

Ferrari'nin Interlagos'taki performansını değerlendirirken yalnızca teknik sorunlara odaklanmak yeterli değil. Yarışın son bölümünde pilotlarla pit duvarı arasındaki iletişim ve stratejik karar alma süreci de dikkat çekti.

Yağmurun yeniden şiddetlendiği bölümde Hamilton, takımın pite gelme çağrısına rağmen pistte kalmayı tercih etti. Ancak kuru zemin lastikleriyle devam ettiği sırada pist artık bu lastikler için fazla ıslaktı. İngiliz pilot hata yaparak zaman kaybetti.

Hamilton, yağmurun şiddetinin artacağı konusunda kendisine yeterli bilgi verilmediğini söyledi ancak kararın sorumluluğunu da üstlendi.

Bu olay, sonuçları ve ciddiyeti bakımından Singapur'da yaşananlarla aynı seviyede olmasa da göz ardı edilmemeli.

Leclerc ise yarışın son bölümünde yeni bir yumuşak lastik seti takmak için ikinci kez pite girmemeyi tercih etti ve yağmurun başlamasını bekledi. Monakolu pilot, bu karar öncesinde pit duvarıyla daha uzun süre iletişim kurma ve ortak bir strateji belirleme fırsatı buldu. Hamilton ise pite giriş anında hızlı karar vermek zorunda kaldı.

Buradaki asıl mesele tek bir strateji hatasından daha büyük olabilir. Ferrari, geçmişte yaptığı stratejik hataların sonuçlarını hâlâ yaşıyor olabilir. Pilotların, pit duvarından gelen yönlendirmelere koşulsuz güvenmekte zorlanması bu durumun bir yansıması.

Pilotların kendi inisiyatiflerini kullanması anlaşılabilir bir durum. Özellikle Leclerc, takımın stratejik kararlarının ikna edici olmadığı anlarda kendi değerlendirmeleriyle hareket etmesi yönünde uzun süredir destek görüyor.

Ancak modern Formula 1'de mühendislerin elinde pilotun kokpit içerisindeyken erişemeyeceği kadar kapsamlı veri, simülasyon ve analiz bulunuyor. Koşullar hızla değişirken yalnızca direksiyon başındaki hislere dayanarak karar vermek, zaman zaman ters sonuçlar doğurabiliyor.

Bu noktada Red Bull örneği dikkat çekiyor. Max Verstappen, kendi kararlarını vermekten çekinmeyen ve pit duvarının yönlendirmelerine pasif biçimde uymayan pilotlardan biri. Buna rağmen Red Bull, yıllar içerisinde stratejik karar alma konusunda öylesine güçlü bir yapı kurdu ki Verstappen bile çoğu zaman takımın değerlendirmelerine güvenmeyi tercih ediyor.

Ferrari'nin de pilotların pist üzerindeki sezgileriyle pit duvarının sahip olduğu kapsamlı verileri doğru biçimde birleştirmesi gerekiyor. Amaç pilotların inisiyatif almasını engellemek değil, iki tarafın uzmanlığının birbiriyle çatışmak yerine birbirini tamamlamasını sağlamak.

Interlagos'ta ortaya çıkan tablo, Ferrari'nin bu hassas dengeyi henüz kuramadığını bir kez daha gösterdi.

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- Motorsport.com Ekibi

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