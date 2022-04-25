Leclerc'in Imola'da kötü start almasının nedeni asfalt yaması mı?

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Leclerc, Cumartesi günü gerçekleştirilen Sprint yarışına da ikinci sıradan başlamış ancak çok iyi bir kalkışla pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen'i geride bırakarak liderliğe yükselmişti.

Sprint yarışı kuru zeminde gerçekleştirilirken ana yarış ıslak zeminde başlatıldı. Ana yarıştaki start tekrarlarında, Leclerc'in tarafından kalkan bazı pilotların pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen'in tarafından kalkanlara göre daha fazla sorun yaşadığı görüldü. Motorsport.com İtalya ve Giorgio Piola, bunun nedenini araştırdılar.

Charles Leclerc subito al comando della Sprint Race dopo uno scatto perfetto Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Teknik uzmanımız Piola, yarış startında gridde yer alan isimlerden birisiydi Leclerc'in başladığı pozisyonda yer alan ek noktasını görüp yol tutuşu eksikliğini görünce şaşırmıştı.

Yarış başlamadan önce Motorsport.com İtalya'nın ofisindeki editörleri arayan Piola, "Korkarım Leclerc'in kötü bir kalkış yapma riski var. Ön tekerlek ile arka tekerlekler arasında çok kaygan bir asfalt parçası var. Orada yürürken neredeyse düşüyordum. Charles'ın da benzer bir sorun yaşayacağını hayal edebiliyorum çünkü o bölümde yol tutuşu yok." dedi.

La piazzola di partenza numero 2 di Imola Photo by: Roberto Chinchero

Leclerc'in starttaki ilk tepkisi aslında iyiydi ancak arka tekerlekler o kaygan bölüme geldiğinde patinaja düştü ve ivme kaybetti.

Roberto Chinchero tarafından yarışın bitiminden sonra, asfalt artık kuruyken çekilmiş olan görüntülerde haberde bahsi geçen siyah ek bölge net bir şekilde görülüyor. Ferrari'nin telemetre verileri, Leclerc'in bir hata nedeniyle mi yoksa grid kutusuna denk gelen bu ekli yer nedeniyle mi yavaş kaldığını gösterecektir. Ancak gerçek şu ki, asfalttaki farklı yol tutuşu yüzeyi, startta bu tür sorunu yaşamamak için öncesinde yapılan tüm çalışmaları boşa çıkarmış oldu.

Ecco la striscia di asfalto bitumata nella seconda piazzuola della griglia, quella di Leclerc Photo by: Roberto Chinchero