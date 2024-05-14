Ferrari'nin Imola öncesinde SF-24'te yaptığı değişiklikler

Ferrari, Red Bull'a (ve McLaren'e) meydan okumaya hazır mı? Geçen haftanın ilk gününde Fiorano'da tur atan SF-24, sezonun ilk altı turunda yarışan araca kıyasla oldukça değişen bir araçtı.

Fred Vasseur, Lando Norris'in kariyerinin ilk GP'sini kazanmasını sağlayan MCL38'e bir dizi güncelleme getiren McLaren'in yaptığı gibi erken hareket etmek istemedi. Fransız takım patronu, Enrico Cardile liderliğindeki ekibin sezon başında başlattığı geliştirme programlarına saygı duydu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraflar: Davide Cavazza

Motorsport.com'da daha önce birkaç kez yazdığımız gibi, bu kırmızı otomobilin yönelimi, doğrudan RB20'nin kopyası değil ancak yine de RB20'ye benzer yönelimler söz konusu.

Tam tersi bunda yanlış bir şey yok. En büyük fark, getirilen çözümlerin sıradan bir kopyalama ve yapıştırma işleminin sonucu olmaması. Takım başka takımlardan edindiği fikirleri kendi aracına eklemeden önce rüzgar tünelinde zaman harcadı.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile kendi pistinde yapılan 200 km'lik çalışma herhangi bir sorun ortaya çıkarmadı ve transferin herhangi bir ret olmadan başarılı olacağını doğruladı. Şimdi, bu önemli yeni güncelleme paketinin, kırmızı otomobilin Michael Schumacher ile 2006'dan bu yana kazanamadığı Imola'da zafere geri dönmek için yeterli olup olmayacağını öğrenme zamanı.

Ferrari SF-24 Fotoğraf tarafından: Giorgio Piola

Giorgio Piola'nın çizimi Fiorano'da görülen yeni parçaları gösteriyor: sekiz ana parça var, ancak henüz ayrıntılı olarak keşfedilmemiş bazı küçük parçalar da (ayna destek uzantıları gibi) var.

En çarpıcı özellik kesinlikle sidepod tasarımı: (1) radyatör girişi artık soğutma sistemi girişinin bir uzantısı olarak alt uzantıya sahip değil, ancak Red Bull ve McLaren yönünde ilerleyerek üst uzantıya sahip.

Amaç nedir? Piola'nın çiziminde, (2) numaralı bölümde göreceğiniz üzere daha derin alt kesik sayesinde aşağıya doğru hava akışında belirgin bir artış gösteren yan tasarım kolayca görülüyor. Sadece bu da değil, radyatör paketlerinin konumunu değiştirmemiş olmasına rağmen yan taraf daha fazla alt kesik ve daha şık bir çizgi (2) sunuyor.

SF-24'ün yavaş hızda Red Bull'a karşı zaten rekabetçi olduğu göz önüne alındığında, sürüklenmeyi azaltmayı ve dolayısıyla en yüksek hızları iyileştirmeyi amaçlayan çok iyi bir aerodinamik "temizlikte" iyi iş yapıldı.

Bu yılki kırmızı otomobil, Diego Tondi'nin SF-23'te ortaya attığı bir fikri korumuştu: by-pass kanalı. Bu kanal, akışın radyatörlerin ağzının altında yakalanmasını ve sidepodun üst kısmına aktarılmasını sağlıyor.

Dikey hava girişi (3) kaldı, ancak kullanımı değişti. Kanal, RB20'de olduğu gibi soğutma işlevine dönüştürüldü, bu da ikinci bir evrimsel adımda sidepod ağzının daha da küçültülebileceğine işaret ediyor.

Aslında Halo'nun yan taraflarında, S kanalının hava menfezi (4) ve kanaldan çıkışı hızlandırmak için kullanılan konveyörü ortadan kalkmış oldu. Şimdi ise orada ayrı bir kanatçık kullanılmış.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraflar: Davide Cavazza

Taban da tamamen yeniden tasarlandı: Venturi kanallarının nasıl değiştiğini bilmiyoruz ama yan duvarı etkileyen önemli değişiklikleri görmek zor değil: yan duvarın ortasında (5), takip eden düşük basınç alanını daha verimli hale getirmek için havayı arka tekerleğin ötesine itmesi gereken akış yönlendiricilerin yönü değişti. Bu alanda 6 numaralı bölümde gösterildiği üzere yeni bir kesik var.

Motor kapağı bile değişimden muaf tutulmamış. 7 numarada göreceğiniz üzere kiriş kanadının verimliliğini artırmak amacıyla arkaya daha az hava getirmeyi amaçlayan farklı bir soğutma sistemi kullanıldığı görülüyor.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraflar: Davide Cavazza

Bu etki, nihayetinde şimdiye kadar gördüğümüzden daha yüksüz bir konfigürasyona sahip olacak olan arka kanada (8) bakılarak görülebilir. Yere basma kuvvetindeki artış, sürtünmedeki azalmayla birleştiğinde, Ferrari'nin daha hızlı virajlardaki kusurları düzeltmesine izin vermelidir.

Imola kesinlikle belirli özellikleri göstermek için en uygun pist değil, bu nedenle Maranello'da çok temkinli bir tutum sergiliyorlar. Kırmızı araca çok fazla dikkat çekildi ve Şahlanan At hayranlarını hayal kırıklığına uğratma korkusu var. Her şey mühendislerin yeni paketten ne kadarını çıkarabileceklerine bağlı: hepsinin ilk seferde çalışacağı kesin değil ve belki de bazı ince ayarlar yapılması gerekecek. Neyse ki Sprint Yarışı yok ama iyi bir ayar bulmak için üç serbest antrenman seansı olacak...