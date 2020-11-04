Teknik analiz: Ferrari'nin Imola güncellemeleri

Ferrari'nin gridin en önüne dönebilmesi için daha uzun yolu var ancak son birkaç yarıştır yapılan çalışmalar hem pist üstünde sonuçlarını verdi, hem de ilerlemek için doğru yönde ilerlendiğini gösterdi.

Ferrari SF1000 front wing Emilia-Romagna GP Photo by: Giorgio Piola

Takım Imola'da bir kez daha aracın ön kısmındaki yere basma gücü seviyesinde değişiklik yaptı. Ön kanat ayar parçasının olduğu kısımda en üst flap bir miktar inceltildi.

Takım, her bir piste yeni flapler göndermek yerine bu şekilde çözüm buluyor. Geçtiğimiz senelerde Scuderia'da buna benzer bir yaklaşım görmemiştik.

Bu, takımın sahip olduğu yaklaşımı bir kez daha göstermiş oluyor. Bir taraftan bu sezon yaşanan sıkıntılara adapte olmaya çalışırken, diğer taraftan kısa ve uzun vadeli gelişim hedefleri arasında denge kurmaya çalışıyor.

Ferrari SF1000 rear wing Emilia Romagna GP Photo by: Giorgio Piola

Ferrari ayrıca aracın arkasında daha az yere basma gücüyle yarışmayı seçti ve hafif kaşık şeklindeki arka kanadını kullandı.

Bu tasarımla, takımın arka kanadın kenar bölümünde tasarımı zorlayabildiğini göreceksiniz. Ana planya ve üst planya etrafına denk gelen bölümde, dış tarafta havayı daha iyi yönlendirmek için kenar plakası inceltilmiş. Bu sayede kanadın dış yüzeyince kanatçıklar kullanılmış.

Kenar plakasının alttaki sarkıt bölümü de dikkat çekiyor. Tüm parçalar birbirine bağlanırken, en uç kısım rakip araç tasarımlarındaki gibi diğerleri için kuyruk görevi görüyor.

Ferrari SF1000 diffuser Photo by: Giorgio Piola

Portekiz GP'de tanıtılan yeni taban, Imola'da araçta kalmaya devam etti. Takım, tabanın arkasında, arka tekerleğin ön kısmına denk gelen 3 kanatçıklı tasarımın daha iyi performans gösterdiğine inanıyor.

Bu arada takım, sezon başında kullandığına çok benzer bir difüzör tasarımını araca ekledi ve yarışta onu kullandı.

Yan yana kıyaslama yaptığımızda, difüzörün merkezinin her iki yanında yer alan iki dikey parçanın sadece dış tarafta olanda kesikler olduğunu, iç kısımdakinin bütün düz bir yüzey olduğunu görüyoruz.

Kırmızı ok ile gösterilen difüzörün dış köşesinde yer alan metal bağlantı çubuğu ile difüzörün 3 parçası değil 4 parçası birden bağlanmış durumda. Bu, yüksek hızlarda aerodinamik istikrar olması için parçaların sallanmasını önlemek için yapılmış bir çalışma.

Takım ayrıca arka kaza yapısının altında yer alan parçada da ön kanatta olduğu gibi piste göre değişiklik yapılmış durumda.

Bunun yanında kaza yapısının yanında yer alan ve mavi ok ile gösterilen bölüme yeni bir kanatçık eklenmiş.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc bir kez daha Scuderia adına güçlü bir yarış çıkarken Vettel aynı şekilde geride kaldı. Ancak ilk turdaki hasar ve pit stopta kaybedilen 10 sn'lik zaman olmasaydı Vettel de muhtemelen puan kazanacaktı.

Vettel'in ilk turda Kevin Magnussen ile olan teması, ön kanat kenarının kırılmasına neden oldu. Vettel, yarışın kalan bölümünde o şekilde yarışmak zorunda kaldı. Bu tür hasarların hem aerodinamik performans üzerinde etkisi oluyor, hem de takım ve pilot üzerinde çalışabilecekleri daha az veriye sahip oluyorlar.

Vettel'in aracından kopan parça, Valtteri Bottas'ın bargeboard bölümüne takılı kalmış. Ferrari, kopan parçaya termal kamera yerleştirdiği için yarışta o bölümden veri elde edemedi.

Vettel, kopan parçaya rağmen çok fazla performans kaybetmedi ve pite girene kadar iyi turlarla 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Ferrari

Vettel bir noktada vizör bandının arka kanadına yapışması nedeniyle de talihsizlik yaşadı.

Ancak onun için yarışın kaderini değiştiren şey, lastiğin zamanında takılamaması nedeniyle 13 saniye süren pit stop oldu. Imola gibi normalde de pit süresi uzun olan bir pistte, bu kadar kayıp pahalıya mal oldu.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, makes a stop Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari için şu anda her şey iyileşme sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Gelecek sezon başında gelecek yeni motorlarla birlikte Ferrari, ana rakipleriyle farkı biraz daha kapatacak gibi duruyor.