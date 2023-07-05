Ferrari'nin iki eski çalışanı Mercedes ve Red Bull ile anlaştı
Geçen sezon Maranello'dan ayrılan Emanuele Guidotti artık Mercedes için çalışıyor, Angelo Rosetti ise karışık bir sürecin ardından Red Bull ile anlaştı.
Birçok takım şimdiden gözünü 2026 sezonuna ve yeni güç ünitesi kurallarına dikmiş vaziyette, bu da motor mühendislerinin uzun süre sonra yeniden gündeme oturması demek.
Özellikle üreticilerin en iyi mühendislere ve yenilenmiş departmanlara ihtiyacı olduğunu düşünürsek, önümüzdeki iki yılın tam bir "sandalye kapmaca" tadında geçeceğini söyleyebiliriz.
Takımların şimdiden soğuk savaşa girdiğini belirten Motorsport İtalya'ya göre ise bir takım şimdiden sıkıntıda: Ferrari!
İspanyol basınından gelen bilgilere göre geçen yıl bu zamanlarda Ferrari'den ayrılan Emanuele Guidotti ve Angelo Rosetti gibi iki mühendis, zorunlu izinlerinin bitmesiyle birlikte yeni takımlarıyla çalışmaya başladılar.
Guidotti'nin yaklaşık bir aydır Mercedes için çalıştığı belirtilirken, Rosetti için ise Mercedes ve Red Bull'un mücadele ettiği anlaşılıyor.
Mücadelenin galibi ise Rosetti'ye yüklü bir meblağ teklif eden Red Bull.
Maranello'da "akışkanlar dinamiği ve yanma uzmanı" olarak görev yapan iki isimden Guidotti dokuz, Rosetti ise 12 yıl boyunca Ferrari bünyesinde yer aldı.
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