Ferrari'nin "içine düştüğü tuzaktan" kurtulmasına yardımcı olması gereken Monza güncellemesi

Ferrari, Formula 1'in İtalya Grand Prix'sine, son yarışlarda geride kalmasına neden olan zıplama sorunlarını iyileştirmeye yardımcı olmak amacıyla güncellenmiş bir taban getirdi.

İspanya Grand Prix'sine gelen yeni bir taban tasarımı, yüksek hızda zıplamanın geri dönüşünü tetiklediği için Maranello merkezli takım için zor bir dönemi başlattı.

Macaristan'da bu konseptin bir evrimi getirilirken, Monza'ya getirilen diğer değişikliklerin Scuderia'nın nihayet yeniden ilerleme kaydetmeye başlamasına yardımcı olması umuluyor.

Ferrari performans mühendisi Jock Clear, zıplamayı durdurmanın anahtarının, - birçok takımın içine düştüğü bir tuzak olan - giderek daha fazla yere basma kuvvetiyle yere yaklaşan aracı son milimetrelerde kontrol altına alabilmek olduğunu vurguladı.

Clear, "Geçmişte araçlar her zaman yerden sekerdi. Ancak tahta oradaydı, ayrıca bu nesil araçların güvendiği o son zemin etkisine güvenmiyorduk. Yani yerden sekiyordu ama aero hiçbir zaman o kadar kritik değildi."

"Bu araçlarda zemin etkisi var ve son birkaç yıldır durum böyle. Bu basitçe, araç yere temas ettiğinde [bastırma kuvvetinin] tamamen kaybolduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla, o son birkaç milimetrede yere basma kuvvetinin ne kadar agresif olduğuna gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor."

"Bu otomobil türünün bir parçası ve bu sezonun başlarında düştüğümüz bir tuzak. Ama şimdi daha iyi modelliyoruz. Gerçek otomobile taktığımızda sorun yaşamayacağımız zeminler üretebileceğimizden artık çok daha eminiz." dedi.

Ferrari'nin Monza yenilikleri

Yeni zeminin yanı sıra Ferrari, SF-24'ünde ön ve arka kanatlar ve sidepod değişiklikleri de dahil olmak üzere bir dizi değişiklik yaptı.

Yeni düşük yere basma kuvvetine sahip arka kanat tamamen yeni bir tasarım; Takım, geçen sezon 2022'de kullandığı kanadı kullanmıştı.

Yeni tasarım, artık sadece bir adet merkeze monte edilmiş destek direği ile havuzundaki diğer kanatlarla aynı aileye uyuyor.

Diğer yere basma kuvveti varyantlarında olduğu gibi, kanat çarpışma yapısı ucunda egzozun etrafını saran yarı dairesel bir yapıyla destekleniyor.

Destek direğinin tepesindeki kuğu boynu tarzı bağlantı, hâlâ DRS poduna bağlanıyor, ancak ana planyanın üzerinde bir kemer oluşturmak yerine, şimdi ek destek sağlamak için onunla birleşiyor.

Ferrari SF-23 arka kanat Fotoğraf: Giorgio Piola

Monza için tasarlanmış bir kanattan beklendiği gibi, ana kanat ve üst planya, izin verilen kutu bölgesinin benzerlerine göre çok daha küçük bir yüzdesini kaplamaktadır.

Bu durum 2022/23 varyantlarından daha da fazla, çünkü ana kanat daha da düzleştirilmiş ve uç plakayla buluştuğu yerde daha dar bir yarıçap tercih edilmiş.

Bu yılki çözüm ailesindeki diğer kanatlarda kullanılan yarı müstakil uç bölümü bu kez de benimsenmiş, arka uç plakası kesimi ve uç bölümünün şekli, düzenden en yüksek performansı elde etmek için değiştirilmiş.

Ferrari'nin bu hafta sonu yere basma kuvvetini ve sürtünmeyi azaltmasının tek yolu arka kanat değil. Scuderia ayrıca tek parçalı kiriş kanat kullanıyor.

Ferrari SF-24 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Ön kanat Monza için daha basit bir revizyondan geçirildi. Takım sadece aracı önden arkaya dengelemek istiyor ve bunu, kanadın üst planyalarının yüksekliğini ayarlayarak yapmayı tercih etti.

Bunu sağlamak için üst planyanın arka kenarı kırpılırken, kanatların hücum açısı sürücülerin gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirilecek.

Ferrari, daha önce Imola'da üstten ısırıklı yapıya geçmesinin ardından en son İspanya Grand Prix'sinde sidepodlarda önemli bir güncelleme yapmıştı.

Normalde bu karoser değişikliklerinde olduğu gibi, zeminde, kenar kanatta ve difüzörde de değişiklikler yapıldı. Bunların hepsi net bir performans artışı sağladı, ancak önceki konfigürasyondan daha tutarsız bir yapıyla sonuçlandı.

Ferrari, bu son güncellemenin bu sorunlardan bazılarını çözeceğini ve ileriye dönük daha tutarlı bir platform sağlayacağını umuyor.

Ferrari SF-24 technical detail Photo by: Franco Nugnes Ferrari SF-24 technical detail Photo by: Franco Nugnes

Daha büyük değişikliklere geçmeden önce, SF-24'te önden arkaya akışı iyileştirmek için iki küçük değişiklik daha yapıldı.

Burun kameraları, daha sonra süspansiyon elemanlarıyla daha iyi hizalanacak şekilde yeniden konumlandırılırken, dış kanat aynası kolu da yeni sidepodla daha etkili bir şekilde çalışmak için kısaltıldı.

Bu yeni karoser daha büyük bir alt kesiğe sahip ve otomobilin arkasına akış geçişini arttırmak için kemer çizgisinin altındaki karoserin derinliğinin boyutunu da ayarlar. Bu aynı zamanda taban kenarını ve kenar kanadını da daha fazla ortaya çıkarıyor ki, bunların her ikisi de yeniden işlenmiş.

Bu değişiklikler, yeniden profillendirilen ve hizalanan yeni zemin çitlerinden yararlanırken, tekne kuyruğu ve difüzörün şekilleri de büyük ölçüde yeniden yapılandırılmış.

Ferrari SF-24 technical detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Tabanın ön kenarı, taban çitlerinin kuyruk kısmında yapılan değişikliklerle birlikte modifiye edilirken, kenar kanat genel konsept olarak öncekine benzer, ancak geometrisi orta kısma bir oyuk eklenerek değiştirilmiş.

Zeminin kenarı ile kenar kanadı arasında köprü görevi gören metal destek braketleri de değişikliklere uyum sağlamak ve destek ile esneme arasında etkili bir denge sunmak amacıyla yeniden konumlandırılmış ve tasarlanmış.