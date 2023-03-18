Ferrari'nin henüz 2. yarışta içten yanmalı motorlarını değiştirmesinin arkasındaki neden ne?

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Ferrari'nin sezonun henüz ikinci yarışında iki pilotunun birden içten yanmalı motorunu değiştirmesi, medyada birçok spekülasyona neden oldu. Takımların sezon boyunca 3 tane içten yanmalı motor kullanılmasına izin verildiği bir senaryoda Ferrari'nin daha 2. yarışta yeni içten yanmalı motoruna geçmesi, medyadan ve takipçilerden birçok farklı reaksiyon aldı.

Özellikle de Ferrari içten yanmalı motorunda büyük bir dayanıklılık sorununa rastlamamışken bu değişimin yaşanması soru işaretlerine neden oldu. Birçok kişi, Ferrari motorunun yüksek sıcaklıklarda kontrol edilmesinin zorlaştığını ve bu yüzden yeni bir motora geçildiğini söylüyor.

Evet, Leclerc'in elektrik kontrol ünitesinin değişmesi zorunluluk gereğiydi ve dayanıklılık sorunuyla alakalıydı. Peki, içten yanmalı motorlar cidden dayanıklılık endişeleri yüzünden mi değişti yoksa performans odaklı bir karar mıydı?

Farklı karakteristiklere farklı motorlar

Ferrari'nin Cuma günkü antrenmanlarda motorunu kısmasının ardından da bazı kişiler dayanıklılık endişeleri nedeniyle bunun olduğunu söyledi. Ancak Ferrari dün sadece lastik aşınmasını test etmek istemişti ve Bahreyn'den farklı bir tipe sahip olan asfaltta lastik aşınmasının nasıl olacağı konusunda denemeler yapıldı.

Dolayısıyla motor kısıktı ve farklı motor haritaları kullanıldı. Helmut Marko'nun da dediği gibi Ferrari'nin motoru tam güçte değildi. Ancak bunun nedeni dün performans odaklı çalışma yapılmamasıydı. Bunun yerine lastik aşınmasına odaklanıldı.

Eğer gerçekten içten yanmalı motorların dayanıklılığı konusunda bir endişe olsaydı, müşteri takımları için de yedekler hazırlanırdı ve Ferrari şu ana kadar böyle bir hazırlık yapmadı.

Asıl durum şu: Maranello'da, motorları pistlerin karakteristiklerine göre kullanacakları stratejiler planlıyorlar. Mesela Bahreyn klasik bir "dur ve devam et" pistidir. Güç ünitesini agresif bir şekilde ayarlamanız gerekir. Şiddetli, kırıcı hızlanma ve durma noktaları vardır. Cidde ise yüksek hızlı, akıcı bir pist ve Bahreyn'e kıyasla tamamen farklı hibrit stratejiler gerektiriyor.

Düzlük hızının ve hibrit gücü yönetim stratejilerinin önemli olduğu pistlerde farklı güç üniteleri kullanılacak.

Kısacası takım, motorları pistlerin karakteristiklerine ve ihtiyaçlarına göre ayarlayarak, performans kazanmayı hedefliyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Önden kayma ile mücadele etmek için motorda düzenlemeler yapılıyor

SF-23, uzun sürüşlerde Bahreyn'e kıyasla daha istikrarlı ve iyiydi ama önden kayma sorunu kaybolmadı. Önden kayma sorunu kolay kolay çözülemeyebilir ama bu konuda yoğun çalışmalar var.

Dün, tüm gece boyunca Maranello simülatörlerinde motorun güç aktarımını daha yumuşak yapmak için çalışıldı.

Motorun pedala olan tepkisi, bazı devirlerde çok agresif oluyor, güç çok agresif geliyor ve bu durum hem önden kaymayı destekliyor hem de lastiklerin ömrünü azaltıyor. Dolayısıyla güç aktarımı yumuşatılmaya çalışıyor.

Güç aktarımını yumuşatmak, beygirin azalmasına neden olmaz hatta çekiş noktalarında en iyi noktayı bulmaya yardımcı olur. Daha iyi çekiş yakalanmasını sağlar.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images