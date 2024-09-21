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Formula 1 Singapur GP

Ferrari'nin hatası Leclerc'in işini zorlaştırmış

Leclerc, Q3'te yaşadığı lastik ısıtma sorunları ve yarınki yarıştaki hedefi hakkında açıklamalarda bulundu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Ferrari pilotu Charles Leclerc, Q3'te lastik ısıtıcılarının düzgün çalışmaması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Pist limitlerini aşması nedeniyle turu silinen Leclerc, sıralama turlarının ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

 "Hafta sonu boyunca hiç yaşamadığımız bir sorun oldu, ön lastik ısıtıcıları düzgün çalışmadı."

"Pit'ten çıktığımda ön lastikler çok soğuktu ve sıcaklığı artırmak için deli gibi zorlamam gerekti... Bu hiç olmamıştı."

Yarış için tahminleri sorulduğunda ise: "6... 5... Eğer bir mucize olursa 3.'lük," diye yanıt verdi.

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