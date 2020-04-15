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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

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Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
15 Nis 2020 16:24

Formula 1 takımları, daha önce öğrendikleri şeyleri asla unutmazlar. Belli çözümler kural değişiklikleriyle yasaklansa da, takımlar benzer etkiyi sağlayacak çözüm arayışına devam ederler.

Formula 1'deki S-kanal için tam olarak bu hikaye geçerli. Bu radikal fikir ilk olarak 2008'de Ferrari tarafından kullanılmış ancak yeni kurallar nedeniyle devam ettirilememişti. Ancak son senelerde tüm takımlar tekrar bu sistemi kullanmaya başladılar.

S-kanal, ilk olarak 2008 İspanya GP'de Ferrari tarafından kullanılmıştı. O dönem için bu inanılmaz çözümlerden birisiydi.

Ancak tasarımın ilk versiyonuna baktığımızda, Ferrari'nin sistemi geliştirmeyi planladığı açık bir şekilde görülüyordu.

Ferrari F2008 front suspension

Ferrari F2008 front suspension

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari F2008'in şasisinin üzerinde lansmandan itibaren bir kesik vardı ancak İspanya'da yeni burun gelene kadar bu açık ekstra bir panelle kapalı tutuldu.

Bu konseptin ana parçası olan yeni burnun alt kısmında bir hava girişi, arkasında ise çıkışı yer alıyordu. Hem şasi üstünde hem de burnun sonunda iki çıkış yer alıyordu.

Ferrari F2008 (659) 2008 nose with S-duct detail
Ferrari F2008 (659) 2008 S-duct detail

Bu tasarımdaki ana hedef, burun altından bargeboard, tabanın ucu ve sidepodlara giden hava akımını düzenlemekti.

Burun altında hava akımının türbülanslı olmaya başladığı noktaya eklenen kanal ile bu sorun aşılıyor, hava akımı toparlanarak daha hassas olan yerlere doğru yönlendiriliyor.

Her karmaşık çözümde olduğu gibi bu tasarımın da olumlu olmasının yanında olumsuz bazı yönleri vardı. Olumlu yönleri olumsuz yönlerinden ağır bastığı için ağırlık dezavantajı ya da kaza testlerinden geçme sıkıntısı gibi zorluklar pek önemsenmedi.

Ne ekersen, onu biçersin

2009 kural değişiklikleri aerodinamik açıdan çok aşırıydı. Yapılan değişiklikler yere basma gücünün çok ciddi seviyede azalmasına neden oldu.

Kural değişiklikleri ayrıca Ferrari tarzı s-kanal sistemini de engellemiş oldu. Yeni kurallarda burunda tek bir enine kesit olabileceği ve bu bölümde herhangi bir hava girişi olamayacağı belirtildi.

Mercedes'in 2012'de çift DRS adı verilen sistemi kullanmasının ardından ön kanat bölümünde kurallarla alakalı daha fazla değişiklik yapıldı. Sonunda, ön tekerlek merkez çizgisinin 150 mm'den daha ilerisinde, sürücü soğutma amacı dışında bir kanalın yer alamayacağı belirtildi.

Ancak yine de kurallarda takımların s-kanal ile yeniden avantaj kazanmasını sağlayacak kadar alan yer aldı ve sistemi yeniden tanıtan ilk takım Sauber oldu.

150 mm kuralı nedeniyle çok ciddi kısıtlama olsa da, yine de bu sistemin kullanılmasına değecek kadar alan vardı.

O dönemden bu güne s-kanal çözümleri kullanıldı ve her takım diğerinden farklı şeyler bularak sistemden faydalanmaya devam etti. Ferrari'nin 2008'de bulduğu tasarımı her takım kendisine avantaj sağlanmak için kullanıyor.

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Sauber C31 s-kanal detay

Sauber C31 s-kanal detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

2009'daki kural değişiklikleriyle S-kanalın yasaklanmasının ardından, Sauber 2012'de benzer sistemi spora döndüren ilk takım oldu.

Sauber C31 S-kanal detay

Sauber C31 S-kanal detay
2/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

2012'de burun yüksekliği ile ilgili getirilen yeni kurallarla birlikte araçların ön tarafında ilginç bir yükseklik oluştu. O dönem araçlarında şasi yüksekte kalırken burunla şasi bağlantısı arasında bir basamak meydana geldi ve bunun bazı ilginç aerodinamik sonuçları oldu. 

Sauber, bu kuralları iyi bir şekilde kullanarak S-kanalı burun içerisinde 150 mm'lik sınıra yerleştirmeyi başardı. Bu sayede S-kanal, biraz farklı şekilde olsa da yeniden doğmuş oldu. Bu tasarım Ferrari'de gördüğümüz ilk tasarım kadar güçlü olmasa da yine de avantaj sağlıyordu. 

Red Bull RB10 burun detay

Red Bull RB10 burun detay
3/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull 2014'te kendine has bir S-kanal kullanmaya başladı.

Toro Rosso STR9 burun detay

Toro Rosso STR9 burun detay
4/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Toro Rosso, ana takımı Red Bull kadar büyük bütçelere sahip olmasa da aynı sezon içerisinde kendi S-kanalını tanıtmayı başardı.

McLaren S-kanal

McLaren S-kanal
5/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren 2 ayrı çıkışa sahip olan S-kanalını 2015'te kullanmaya başladı.

Force India VJM08B burun detay

Force India VJM08B burun detay
6/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Orta gruptaki rakipleriyle farkı kapatmayı hedefleyen Force India, kendi S-kanal tasarımını 2015'te tanıttı. Daha sonrasında bu sistemle paralel çalışan kobra tarzı çift girişli burun tasarımı da araca eklendi.

Scuderia Toro Rosso STR11 S-kanal

Scuderia Toro Rosso STR11 S-kanal
7/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Toro Rosso, 2016'da önemli bir atakla hava girişini NACA tarzı kanallar ile daha ileriye konumlandırmayı başardı.

 

Mercedes F1 W07 burun detay

Mercedes F1 W07 burun detay
8/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

2015 Brezilya GP'de daha karmaşık sistemi test eden Mercedes, 2016'da benzer şekilde yenilikçi S-kanal sistemini aracına dahil etti.

Ferrari SF70H S-kanal detay

Ferrari SF70H S-kanal detay
9/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari 2017'de, tek parça enine kesitli ve daha önden girişi olan S-kanal sistemini kullanmaya başladı.

Mercedes AMG F1 W08 S-kanal

Mercedes AMG F1 W08 S-kanal
10/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes de S-kanal tasarımını geliştirmeye devam etti. W08 aracının burun ve şasi arasındaki bağlantı noktasında daha geniş kanallar yer aldı.

Renault R.S.18 S-kanal

Renault R.S.18 S-kanal
11/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Renault RS18'de s-kanalın daha iyi çalışması için birden fazla hava girişi yer alıyordu.

Red Bull RB15 burun kanatları

Red Bull RB15 burun kanatları
12/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull, oldukça dik olan burun - şasi bağlantı noktasında s-kanal sisteminin çıkışını farklı parçalar ve kanatçıklarla destekliyor.

Red Bull RB15 kanatları

Red Bull RB15 kanatları
13/14

Fotoğraf: Giorgi Piola

Takım, geçen senenin sonuna doğru burundaki S-kanal çıkışını daraltmıştı.

McLaren MCL35 detay

McLaren MCL35 detay
14/14

Fotoğraf: McLaren Racing

2020'de gridde s-kanal bulunmayan tek araç McLaren aracı oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Giorgi Piola

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