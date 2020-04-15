Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

Formula 1'deki S-kanal için tam olarak bu hikaye geçerli. Bu radikal fikir ilk olarak 2008'de Ferrari tarafından kullanılmış ancak yeni kurallar nedeniyle devam ettirilememişti. Ancak son senelerde tüm takımlar tekrar bu sistemi kullanmaya başladılar.

S-kanal, ilk olarak 2008 İspanya GP'de Ferrari tarafından kullanılmıştı. O dönem için bu inanılmaz çözümlerden birisiydi.

Ancak tasarımın ilk versiyonuna baktığımızda, Ferrari'nin sistemi geliştirmeyi planladığı açık bir şekilde görülüyordu.

Ferrari F2008 front suspension Photo by: Giorgio Piola

Ferrari F2008'in şasisinin üzerinde lansmandan itibaren bir kesik vardı ancak İspanya'da yeni burun gelene kadar bu açık ekstra bir panelle kapalı tutuldu.

Bu konseptin ana parçası olan yeni burnun alt kısmında bir hava girişi, arkasında ise çıkışı yer alıyordu. Hem şasi üstünde hem de burnun sonunda iki çıkış yer alıyordu.

Bu tasarımdaki ana hedef, burun altından bargeboard, tabanın ucu ve sidepodlara giden hava akımını düzenlemekti.

Burun altında hava akımının türbülanslı olmaya başladığı noktaya eklenen kanal ile bu sorun aşılıyor, hava akımı toparlanarak daha hassas olan yerlere doğru yönlendiriliyor.

Her karmaşık çözümde olduğu gibi bu tasarımın da olumlu olmasının yanında olumsuz bazı yönleri vardı. Olumlu yönleri olumsuz yönlerinden ağır bastığı için ağırlık dezavantajı ya da kaza testlerinden geçme sıkıntısı gibi zorluklar pek önemsenmedi.

Ne ekersen, onu biçersin

2009 kural değişiklikleri aerodinamik açıdan çok aşırıydı. Yapılan değişiklikler yere basma gücünün çok ciddi seviyede azalmasına neden oldu.

Kural değişiklikleri ayrıca Ferrari tarzı s-kanal sistemini de engellemiş oldu. Yeni kurallarda burunda tek bir enine kesit olabileceği ve bu bölümde herhangi bir hava girişi olamayacağı belirtildi.

Mercedes'in 2012'de çift DRS adı verilen sistemi kullanmasının ardından ön kanat bölümünde kurallarla alakalı daha fazla değişiklik yapıldı. Sonunda, ön tekerlek merkez çizgisinin 150 mm'den daha ilerisinde, sürücü soğutma amacı dışında bir kanalın yer alamayacağı belirtildi.

Ancak yine de kurallarda takımların s-kanal ile yeniden avantaj kazanmasını sağlayacak kadar alan yer aldı ve sistemi yeniden tanıtan ilk takım Sauber oldu.

150 mm kuralı nedeniyle çok ciddi kısıtlama olsa da, yine de bu sistemin kullanılmasına değecek kadar alan vardı.

O dönemden bu güne s-kanal çözümleri kullanıldı ve her takım diğerinden farklı şeyler bularak sistemden faydalanmaya devam etti. Ferrari'nin 2008'de bulduğu tasarımı her takım kendisine avantaj sağlanmak için kullanıyor.