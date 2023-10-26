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Ferrari'nin güncellemeleri, Leclerc'in özgüvenini nasıl artırdı?

Charles Leclerc, Ferrari Formula 1 aracında yapılan son güncellemelerin SF23'te kendisine nasıl daha fazla güvenmesini sağladığını açıkladı.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc geçtiğimiz hafta sonu Austin'deki Birleşik Devletler Grand Prix'sinde pole pozisyonunu aldı, ancak başlangıçta liderliği kaybettikten ve strateji konusunda yanlış yola girdikten sonra bunu bir podyuma dönüştüremedi.

Leclerc, finişte altıncı sıraya geriledi ancak daha sonra zemin tahtasındaki aşırı aşınma nedeniyle diskalifiye edildi.

Bu sonuç Leclerc'in geçirdiği güçlü dönemi maskeledi çünkü hem kendisi hem de takım arkadaşı Carlos Sainz 2023 araçlarının onlara ne kadar güven verdiğiyle ilgili iniş çıkışlar yaşarken son dönemde bu konuda ilerleme kaydettiler.

Ferrari'nin sezonu büyük ölçüde, ele almak için büyük çaba sarf ettiği yarış stintleri üzerindeki tutarsız araba davranışından olumsuz etkilendi.

Ferrari kalıcı bir çözüm bulmak için 2024 aracını beklemesi gerektiğini kabul ederken, Leclerc Maranello ekibinin Japonya'da yaptığı zemin değişikliklerinin önemli bir fark yarattığını düşünüyor.

Leclerc önden kayan araçları pek sevmiyor ancak 2023 aracının en kötü davranışını azaltmak ve en iyi tur zamanlarını elde etmek için gereken şey bu oldu. Ancak Suzuka'daki güncellemeler, Leclerc'in SF23'ü nasıl dengelemesi gerektiği konusunda daha az taviz vermesini sağladı.

Leclerc, "Sonuç olarak, sezonun başından beri şikayet ettiğim şey tam olarak buydu, çok tutarsız bir aracımız var."

"Bir kez aşırı yön değiştirdiğimizde, çok fazla yol tutuşu kaybediyoruz ve bu güncelleme tam olarak bunun içindi."

"Bu biraz daha güven kazanmama ve aracı tercih ettiğim şekilde ayarlamama ve normalde hoşuma giden bir şey olan biraz daha güçlü bir ön tarafa sahip olmama yardımcı oldu."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf tarafından: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

"O zamandan beri araçta daha rahat hissediyorum. Ancak hâlâ birkaç yarış var ve hâlâ yapmamız gereken çok iş var. Zorlamaya devam etmemiz gerekiyor ama ileriye doğru bazı adımlar attığımız kesin." dedi.

Güncellemeler Leclerc'in, Japonya zemini gelmeden önce yaz tatilini takip eden üç yarışta Ferrari'nin en iyi performans gösteren ismi olan Sainz'ı yakalamasına ve hatta üstünlük sağlamasına yardımcı oldu.

Takım patronu Fred Vasseur, Ferrari'nin araç değişikliklerinin, istenmeyen bir yan etki olarak bir sürücüyü diğerine tercih etmek yerine, her iki sürücünün de tercih ettikleri dengeyi elde etmelerine yardımcı olacağını düşünüyor.

Vasseur, "İnce ayar yapabiliriz ve bir uzlaşma, iyi bir çözüm ve garajın her iki tarafı için de iyi bir denge bulabiliriz."

"Saniyenin yüzde birinden bahsediyoruz. Charles Spa'da eski paketle Carlos'un önünde pole pozisyonundaydı ve Spa'dan itibaren her hafta sonu benzer farklar oldu."

"Yaklaşımımızı tamamen değiştirdiğimizden değil, bazen sürücü hatası, bazen de ayar hataları olabiliyor ama en azından sıralamalarda onda bir için mücadele ediyoruz." dedi.

Yardımcı editör: Adam Cooper

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