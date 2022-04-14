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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ferrari'nin güncelleme planlarına ipucu sunan difüzör revizyonu

Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda yenilmesi gereken araç olarak ön plana çıkarken Charles Leclerc ilk 3 yarışta iki zafer kazanmayı başardı.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ferrari'nin güncelleme planlarına ipucu sunan difüzör revizyonu
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Maranello merkezli ekip, aracın lansmanından bu yana F1-75'te çok ciddi güncellemeler yapmamasına rağmen güçlü performansını sürdürüyor.

Takım Patronu Mattia Binotto, Avustralya GP hafta sonunda yaptığı açıklamada sıradaki yarış Imola'da da büyük bir güncelleme olmayacağını duyurdu.

Normalde Ferrari'nin Imola'ya güncelleme getirmesi planlanıyordu ancak Emilia-Romagna GP hafta sonunda Sprint formatı uygulanacağı için, sıralama seansından önce tek bir antrenman seansı olacak. Bu, takımların ciddi bir seans öncesinde yeni parçaları test etmek için çok az zamanının olacağı anlamına geliyor.

Buna rağmen Binotto, dalgalanma sorununa yardımcı olacağını düşündükleri bazı minik değişikliklerin olabileceğini işaret etti.

Binotto, "Şu ana kadar yaşadığımız sorunları aşmaya çalışacağız. Hafta sonu boyunca performansımızı etkileyen dalgalanma ve zıplama konusunu düşünüyorum."

"Bu yüzden özellikle o konu üzerinde çalışacağız. Ancak güncellemeler konusuna gelirse, yani daha ciddi olanlardan bahsedecek olursak, onlar sezonun ilerleyen döneminde gelecek." dedi.

Takım kısa vadede revizyon yaptığı difüzöre odaklanacak gibi. Leclerc, güncellenmiş difüzörü Melbourne'deki ilk antrenman seansında test etmişti.

Düzenlemeler bot kuyruğu yani orta kısmında olacak gibi. Takım, orta bölüme bir tümsek eklediğinden, kuyruk bölümü çarpma yapısına kadar yükselecek.

Bu değişikliklerin amacı, aracın arka tarafındaki stabiliteye yardımcı olmak. Bu tasarımla hacimden bir miktar feragat edilecek ancak revize edilen geometrinin belli sürüş yüksekliğinde ve yalpalama koşullarında yere basma gücünü arttırması, dolayısıyla zıplamayı idare etmede faydalı olması bekleniyor.

Takımın yeni tasarıma dair Avustralya'da topladığı verilerin ardından Imola'da her iki araçta kullanılması bekleniyor.

Ferrari F1-75 front wing detail and technical detail

Ferrari F1-75 front wing detail and technical detail

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Diğer taraftan takım, Avustralya GP hafta sonunda Carlos Sainz'in ön kanadının hem her iki yanına, hem de orta kısmına optik sürüş yüksekliği sensörü ekledi.

Veri toplama yeteneklerini daha da artırmak için, kenar plakanın esneme seviyesini yakalamak amacıyla bir çift kamera eklendi. Bu görüntüde görülmüyor ancak takım aynı zamanda referans olması için kare çıkartmalar kullandı.

Takım ayrıca, seans sırasında Leclerc'in aracının arka kanadına flo-viz boyası uygulayarak aracın beklendiği gibi performans gösterdiğini görsel olarak teyit etti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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