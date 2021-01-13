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Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"

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Ferrari'nin 2019'da en güçlü motora sahip olması, Mercedes'i "sinirlendirmiş"
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Baş tasarımcı John Owen, Ferrari'nin 2019'da ortaya çıkardığı güçlü motorun Mercedes tarafından “meydan okunma” olarak algılandığını ve bunun “tepki ile" karşılandığını söyledi.

Turbo hibrit devri başladığından beri Mercedes, durdurulamaz bir güç haline geldi ve o zamandan beri tüm şampiyonalara ambargo koydu.

Mercedes motoru uzun bir süre boyunca en iyi motor olarak görülüyordu. Ancak Ferrari 2019'un yaz arasından Mercedes'i geride bırakacak bir güç ünitesiyle çıktı.

Bu süreç çok da uzun sürmedi. Güç üniteleriyle ilgili bir dizi teknik direktif, Ferrari'nin sezonun son yarışlarında zorlanmasına sebep oldu.

Mercedes'in motor departmanı bunun üzerine Ferrari'ye yanıt olarak daha fazla gelişim kaydetmeye çalıştı ve 2020 yılında hiç olmadıkları kadar güçlü hale geldiler.

Owen, Ferrari'nin 2019'daki performansının takım içerisinde bir 'meydan okuma' olarak algılandığını ve bunun da herkesin daha fazla çalışmasına neden olduğunu belirti.

Geriye düştüklerini düşünerek motoru daha fazla geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Owen, bunun kendilerini motive ettiğini söyledi ve ekledi: "Motor departmanımızdakiler en iyi motora sahip olmadıkları için biraz sinirlendiler ve kendilerini biraz zorlanmış hissettiler."

"Bundan dolayı mutlu değillerdi, bu yüzden bunu tersine çevirmek için çok çalıştık."

"Bunu ortaya koymak tamamen bir kan, ter ve gözyaşı meselesi oldu."

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Editör Zeynep Temel

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