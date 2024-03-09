Ferrari'nin gözü Newey'den ziyade Red Bull'un diğer isimlerinde olabilir
İtalyan basınına göre Ferrari, söylentilerin ortasında Red Bull'un teknik departmanında çalışan isimlere yönelmiş durumda.
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
Shameem Fahath
Red Bull, Christian Horner davası nedeniyle çalkantılı günler geçiriyor ve yakında takımdan bazı önemli isimlerin ayrılması gündemde.
La Gazzetta dello Sport'a göre de ekibini güçlendirme hedefinde olan Ferrari, Red Bull Racing'in teknik departmanındaki isimlere bakıyor.
Görünüşe bakılırsa Frederic Vasseur'ün ekibi, Red Bull'daki karmaşadan faydalanmak istiyor. Vasseur, geldiğinden beri teknik ekibi güçlendirmek için çalışıyor ve şimdi gözünü Red Bull Racing personeline diktiği söyleniyor.
Ferrari'ye yakınlığıyla bilinen gazeteye göre, söylenenlerin aksine Ferrari'nin listesinde Adrian Newey (baş teknik sorumlu) ve Pierre Waché'den (teknik direktör) ziyade, onların hemen altında çalışan isimler var.
Vasseur'ün Waché'yi ekibine katmak istediği sır değil ancak her iki ismin de bekleme süreci çok uzun sürecek.
Bu yüzden Ferrari hemen altındaki isimleri hedefliyor. Bu şekilde, daha hızlı çalışmaya başlayabilirler ve 2026 aracı üzerinde etki sahibi olabilirler.
Vasseur bunu yaparak McLaren ve Aston Martin örneğini takip edecek.
McLaren kısa süre önce Rob Marshall'ı Red Bull Racing'den transfer ederken, Dan Fallows da Aston Martin'e geçmişti.
Ferrari'nin listesindeki isimlerle ilgili detaylar ise şimdilik belirsiz.
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Parc Ferme'de kutlama
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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