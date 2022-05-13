Ferrari'nin reklam çekimindeki gizliliği, güncelleme iddialarını körüklüyor

Haberi dinle

Maranello merkezli takım, Monza pistini bir reklam çekimi için kapattı ve seyircilerin içeri girmesini önlemek için sıkı güvenlik önemleri aldı.

Piste ulaşım taraftarlar için yasaklandı ve yollara bariyerler kuruldu. Çekim gününe ait sadece bir görüntü ortaya çıktı ve bu görüntüde, F1-75 bariyerler tarafından gizlendiği için önemli ayrıntıları görünmüyor.

Resmi olarak, Charles Leclerc bu sabah Ferrari'ye çekim materyali sağlamak için pistteydi.

Ferrari, aracın üzerinde Rus Kaspersky markasının logosu olmadan yeni görüntülerine ihtiyaç duyduğu için bu çekim günü önemliydi.

Ferrari, bir önceki çekim gününü Barselona'daki sezon öncesi testinden önce gerçekleştirmişti ve logolar hâlâ araçtaydı. Bu nedenle daha güncel bir videoya ihtiyaçları vardı.

F1 takımlarının çekim günleri yapması olağan dışı bir şey değil fakat Ferrari'nin, 17 tura eşdeğer olan 100 kilometrelik sürüşündeki gizlilik seviyesi, bir sonraki yarış için önemli veriler toplayacakları konusunda meraka yol açtı.

Ferrari'nin, Red Bull'a karşı tur başında 0.2 saniye olduğunu düşündükleri farkı kapatmak için Barselona'ya büyük bir güncelleme getirmesi bekleniyor.

Ferrari'nin, yaptığı değişikliklerle hem sürüklenmeyi hem de ağırlığı azaltmaya çalışacağı ve düşük sürüklenmeye sahip yeni bir arka kanadın yanı sıra, sidepod ve tabanda değişiklikler olacağı düşünülüyor.

Monza çekimlerinden elde edilen görüntü, herhangi bir yeni parçayı ortaya çıkarmadı ancak DRS gümüş renkliydi.

Ferrari'nin ayrıca, gövde boyasının üzerindeki şeffaf katmanı kaldırarak ağırlığı azaltacağına dair öneriler de var. Bu şeffaf katmanın kaldırılması, aracın yaklaşık 700 gram hafifletilmesini sağlayabilir.

Ancak boya değişikliğinin, yalnızca aracın belirli ışıklar altında nasıl göründüğünü etkileyeceğini ve bunun, Ferrari'nin Monza'da baktığı bir şey olabileceği söyleniyor.