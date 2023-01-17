Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu
Ferrari, 2023 sezonu öncesinde sürücü programında yer alacak isimleri ve bu isimlerin yarışacağı serileri açıkladı.
Ferrari Sürücü Akademisi'nde bu yıl toplamda sekiz sürücü yer alacak. Bu isimler, bu sabah Maranello merkezine gelerek Ferrari yönetimiyle bir araya geldiler. Sadece bir etkinliğe katılan Maya Weug yoktu.
Sürücü programının başında yer alan Marco Matassa, Ferrari patronu Frederic Vasseur ve yarış direktörü Laurent Mekies, bu sekiz isimle görüşme yaptı.
Sürücü programında yer alan isimlerden Oliver Bearman ve Arthur Leclerc bu sezon Formula 3'ten Formula 2'ye geçecekler.
Formula 3'te Ferrari'yi temsil eden tek isim, Prema ile yarışacak olan son Formula Regional şampiyonu Dino Beganovic olacak.
Formula Regianol Avrupa serisinde ise 17 yaşındaki Rafael Camara ve Ferrari akademisinin ilk kadın pilotu Maya Weug yer alacak.
Son olarak Formula 4'te üç genç isim yarışacak: James Wharton, Aurelia Nobels ve Ttuukka Taponen.
Sürücü akademisindeki isimler:
Oliver Bearman (F2)
Arthur Leclerc (F2)
Dino Beganovic (F3)
Rafael Camara (Formula Regional)
Maya Weug (Formula Regional)
James Wharton (F4
) Aurelia Nobels (F4)
Tuukka Taponen (F4)
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