Ferrari'nin genç pilotu Bearman Meksika ve Abu Dhabi'de ilk seansta piste çıkacak

Prema Racing'deki çaylak Formula 2 sezonunda dört yarış kazanan Britanyalı pilot, Haas takımıyla kaynaşmak ve takımın işleyişini öğrenmek için bu hafta sonu yapılacak Katar GP'sine katılacak.

Bearman, Ferrari'nin genç pilotları arasında Haas F1 takımıyla çalışan son isim olacak. Daha önce bunu yapan Ferrari sürücüleri arasında Charles Leclerc, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi ve Robert Shwartzman yer alıyor.

Bu fırsat hakkında konuşan Bearman şunları söyledi: "MoneyGram Haas F1 Takımına katılarak Meksika ve Abu Dhabi'de sürüş yapacağım için çok mutluyum.

"Go-kart yaptığım dönemden beri hayalim F1'e katılmaktı. Dolayısıyla bu yıl ilk kez bir otomobil kullanacak olmak gerçekten çok özel."

"Bana bu şansı tanıdıkları için takıma ve tabii ki Ferrari'ye minnettarım. Takımı elimden gelen en iyi şekilde desteklemek adına çok çalışıyorum."

Bearman, o yılki İtalya F4 ve ADAC F4 şampiyonalarını kazanma başarısının ardından Kasım 2021'de Ferrari Sürücü Akademisine katıldı.

Geçen yıl FIA F3'ü üçüncü sırada tamamladıktan sonra bu sezon F2'ye yükseldi ve şu anda şampiyonada altıncı sırada yer alıyor.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images