Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı

Ferrari, 2019'da yakıt akışını ölçen sensörleri filtreleyerek, FIA'nın kurallarına tam olarak uymayan bir motor kullanmıştı.

FIA'nın soruşturmasının ardından, İtalyan takım ve FIA arasında gizli bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmanın ardından griddeki en yavaş motora sahip olan Ferrari, bu kötü motora ek olarak, 2020 için hava sürtünmesi oldukça yüksek bir araç tasarlayınca düzlüklerdeki en yavaş araç haline gelmişti.

2020'deki unutulası sezonun ardından Maranello'daki neredeyse her departman gibi motor bölümü de sıkı çalıştı ve 2021 sezonu için güncellemeler getirdi.

2021 sezonu için öncelikle, içten yanmalı motorun termal verimliliği üzerinde çalışıldı. Sonrasında turbo gecikmelerinin azaltılması adına turbo küçültüldü, daha verimli bir ERS sistemi de tasarlandı ve tüm bileşenler optimize edildi. Egzoz hafifletildi ve güç ünitesinin toplam ağırlığı 155kg'a düşürüldü.

Buna ek olarak soğutma sistemi birçok takımın yaptığı gibi üst taraflara konumlandırıldı. Böylelikle çok daha agresif ve verimli sidepodlar tasarlanabildi. Soğutma sisteminin taşınmasının ardından motor kapağı için yeni bir hava girişi tasarlandı.

Yani kış ayları Ferrari'nin motor departmanı için oldukça yoğun geçti. Motorda bir gelişme olduğunu söyleyebilmek mümkün olsa da Ferrari hâlâ Honda ve Mercedes'in gerisinde. İtalyan kaynaklara göre ise aradaki fark 15-20 beygir civarında.

Ancak bu fark, sıralama turlarında 15-20 beygir civarında. Yarışta ise optimum olmayan ERS kullanımı ve ısınma problemi yüzünden bu fark daha da büyüyor.

Ferrari'nin 2022 motoru ise çok önemli çünkü motorlar gelecek sezondan itibaren dondurulacak ve en az 3 sene aynı motorlar kullanılacak.

Sporun ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir hale gelmesi adına alınan bu karara Ferrari'nin de "evet" oyu vermesi bazılarını şaşırtmıştı çünkü İtalyan ekip motor alanında rakiplerinin gerisinde.

Binotto, bu karara "evet" verme kararını şöyle açıklamış ve 2022 motoruna olan güvenini tekrardan göstermişti: "2022'de motorların dondurulmasını kabul ettim çünkü o zamana kadarki bir yıl içerisinde, güç üniteleri arasındaki performansın bir şekilde birbirlerine önlemli oranda yaklaşabileceğini düşünüyorum."

"Bunun olduğunu zaten görebiliyoruz ve bir yıl içerisinde performans farklılıklarının iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum."

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari için çok önemli olan ve Wolf Zimmermann'ın başında olduğu 2022 motor projesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

İtalyan kaynaklara göre, Ferrari 2022 motoru için en iyi çözümü ve dizaynı bulabilmek adına birbirinden ayrı işleyen 2 farklı proje yönetti.

Ferrari'nin Mercedes ve Honda'nın yaptığı gibi ayrı bir turbo ve kompresöre sahip "ayrı turbo" dizaynına geçerek yeni bir motor kullanma kararı aldığı söyleniyordu.

Turboyu ve kompresörü ayırma fikri oldukça cesur bir fikirdi ve yürütülen projelerden biri buydu. Diğeri ise mevcut motor üzerindeki çalışmalardan oluşuyordu.

Ferrari, turbo ve kompresörü ayırma fikrini gözden geçirdi ancak İtalyan ekibin kompresörün hava filtresinin olduğu kutuya girdiği ve böylece motorun üst kısmının küçültüldüğü bu dizayna geçmesi, riskliydi çünkü gelecek 3 sene boyunca motorlar dondurulacak ve üzerinde değiştirme yapılamayacak.

İtalyan ekibin bu tasarımla hiç gerçek tecrübesi yok ve motorun dizaynında bir hata yapıldığı takdirde 3 sene boyunca bu motor başlarını ağrıtabilir. Bu yüzden böyle bir riske girilmedi.

Ayrıca gelen haberlere göre Maranello'da bu dizaynın büyük bir getirisi görülmedi, özellikle de ICE bölümünde.

Ferrari, soğutma sistemi ve ERS kullanımında kazanımlar buldu. Bahsedildiği gibi yarışlarda bu iki alanda geride kalan İtalyan ekip, ERS kullanımını arttırabilmek ve sıcaklıkları düşürebilmek için dayanıklılık güncellemeleri üzerinde çalışıyor. İddialara göre soğutma işini kolaylaştırması adına yeni bir motor kapağı da getirebilir.

Yine söylentilere göre Ferrari bu alandaki güncellemelerini Macaristan GP'de deneyecek. Bu da İtalyan ekibin yarış temposuna ufak da olsa bir katkıda bulunabilir.

Bu alanlarda güncellemeler yapılsa da motordaki en büyük gelişimin içten yanmalı motordaki güncellemelerle sağlanacağı düşünülüyor.

Yakıt silindirinin emme ağzından alınan karışımı daha agresif yaparak, karışımın daha hızlı yanmasını ve böylelikle de yanma odasına hızlıca yayılmasını sağlamak, mevcut yakıt basıncı regülasyonlarını maksimize etme konusunda en iyi yol gibi duruyor ve Ferrari de bunu uygulayacak.

Soğutma sisteminde ve diğer parçalarda yapılacak değişimler ise motorun daha kompakt bir hale gelmesini sağlayacak. Böylelikle, motor daha dar paketlenebilecek ve aracın aerodinamik yapısı daha verimli hale getirilecek. Ağırlık dağıtımının da geliştirilmesi planlanmakta.

Yani, Ferrari gelecek sene "ayrı turbo" konseptini kullanmayacak. Renault'nun ise 2022 motorunda bu felsefeye geçeceği biliniyor. Böylelikle 2025 sezonuna kadar gridde bu dizaynı kullanmayan tek motor, Ferrari'nin olacak.

2022 güç ünitesi Ferrari için çok önemli olacak ve İtalyan ekip bu konuda gelişme sağlıyor. Ayrıca Ferrari'nin son birkaç senedir üzerinde çalıştığı yeni simülasyonu da tamamladı ve birkaç gün önce kullanılmaya başladı.

Yarış içerisinde ERS kullanımı, motor ayarları gibi konularda da bu simülasyon onlara yardımcı olacaktır.

Ferrari SF1000 engine detail Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images