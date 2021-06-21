Ferrari'nin Fransa GP kabusuna ne sebep oldu?

Ne Leclerc, ne de takım arkadaşı Carlos Sainz lastiklerini rakipleriyle baş edebilecek kadar süre hayatta tutamadılar. Bunun sonucunda Ferrari pilotlarının performansı düştü ve rakiplerinden fazla pit stop yapmak zorunda kalarak ilk 10 dışına düştüler.

Ferrari Fransa GP'de lastik sorunu yaşayan tek takım değildi ancak Maranello merkezli ekip bu sorunu rakiplerinden daha fazla yaşamış oldu.

Fransa'dan önceki iki yarış olan Monako ve Azerbaycan'da pole pozisyonlarını kazanan Ferrari, orta grubun gerisinde kalmasının ardından SF21'de yaşadığı sorunların cevabını arayacak.

Ferrari'nin lastik aşınmasının temel sorunu, ön lastiklerin yönetimiyle alakalı gibiydi.

Takım SF21'in ön lastikleri çok hızlı ısıtma meyilli olduğunu ve çok dar bir aralıkta lastikleri çalıştırabildiğini gördü.

Bu özellik - lastikleri hızlı ısıtma - özellikle lastikleri ısıtmanın zor olduğu Monako ve Bakü gibi cadde pistlerinde sıralamalar için harika bir özellik olabilir.

Ancak lastik sıcaklıklarının giderek arttığı uzun yarış mesafesinde, takımların başını ağrıtabilir.

Bu sene boyunca Ferrari'nin sıralamalarda hızlı olup çoğu zaman bunu yarış performansına dönüştürmekte zorlandığını gördük.

Fransa GP'nin ardından konuşan Sainz, "Böyle bir eğilim var, yalan söylemeyeceğim. Her yarışa girerken aklımıza gelen konulardan birisi."

"Yarışlarda sıralamalara göre biraz daha fazla zorlanıyoruz. Ancak bu sene birkaç hafta sonunda bu sorunu yaşamadık."

"Mesela Barselona'da yarış performansında sorun yaşamadık. Ön lastiklerde çok dar bir çalışma aralığı olduğu açık. Bu yüzden rakiplerimize göre ön lastiklerin aşınmasında ya da kabarcıklanmasında daha fazla sorun yaşıyoruz."

"Artık neden bu kadar dar bir çalışma aralığına sahip olduğumuzu, rakiplerimize göre ön lastiklerde neden bu kadar zorlandığımızı anlamalıyız."

"Tüm takımın bu akşam fabrikaya dönüp bu sorunu çözmeye çalışacağından eminim çünkü bu sorun çok açık. Açık bir şekilde zorlandığımızı görmek için dahi olmanıza gerek yok." demişti.

Fransa GP'de Ferrari için durumu zorlaştıran birçok etmen bir araya geldi.

Yüksek hızlı virajlara sahip olan Paul Ricard, lastiklere Monako ve Bakü gibi pistlere oranla daha fazla enerji veriyor. Bu yüzden lastik sıcaklıklarını kontrol altında tutmak daha zor.

Dahası, cumartesi gece ve pazar sabahı yağan yağmur pist üstündeki lastik parçalarını sildi. Bu yüzden yarışta beklenenden çok daha az yol tutuşu vardı. Bu da araçların kaymasına neden olduğu için normalden daha fazla aşınmaya ve kabarcıklanmaya neden olan bir durum. Sainz, bunu ilk deneyimleyen isimdi. Yarıştan önce piste çıkış turunda Sainz, beklemediği düşük yol tutuş seviyesi ile pist dışına çıktı.

Ferrari'nin ön lastiklerde yaşadığı bu sorun, basit ayar değişiklikleriyle düzeltilebilecek bir sorun değil.

Takım Patronu Mattia Binotto, çözümün orta ve uzun vadede araç parçalarında yapılacak değişikliklerle bulunabileceğini söyledi.

Binotto, "Bu sorunu, aracı basit bir şekilde geliştirerek çözebilir miyiz? Durumu iyileştirebiliriz ancak sorunu çözebilmek için jant gibi donanımlarda değişiklik yapmamız gerek. Kurallar nedeniyle bunu hemen yapamıyoruz."

"Bizim için bu aşamada önemli olan sorunu anlamak ve gelecek sene için çözmek. Bu sorunu her pistte değil ancak başka yarışlarda yine yaşayabiliriz. Bu; pist ve hava koşullarıyla alakalı. Ancak gelecekte kendimizi bu tür durumlarla yüzleşmeye hazırlamalı ve en azından sorunu hafifletmeye çalışmalıyız çünkü bu yine yaşanacak." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Binotto'nun bu konuda jant ifadesini kullanması ilginçti çünkü bu, Ferrari'nin açık bir şekilde ön lastiklerini aşırı ısıttığını doğruluyor.

Modern jantlar, bu sene için doğrulanmış durumdalar ve inanılmaz karmaşık oldukları için ancak gelişim jetonları kullanılarak değiştirilebiliyorlar.

Takımlar jantları hem aerodinamik etki, hem de lastik sıcaklıklarını daha iyi kontrol edebilmek için hava akımını yönlendirme amaçlı kullanıyorlar.

Ferrari, mevcut tasarımında ısı tahliyesinden daha çok aerodinamik kazancı kovalamış olabilir. Bu yüzden jantlar, dolayısıyla da lastikler takımın istediğinden daha fazla ısınıyor olabilir.

Ferrari Fransa'da neyin yanlış olduğunu biliyor olsa da, durumun neden bu kadar kötüye gittiğini aynı şeylerin tekrarlanmasını engellemek için anlamak ve çözüm bulmak zorunda.

Binotto, "Geriye dönüp, beyin fırtınası ile verileri analiz edip bazı simülasyon çalışmaları yapmalıyız. Bu yapmamız gereken ödevlerden birisi." dedi.

Ancak takım, bu hafta sonu aynı sorunun Avusturya'da tekrarlamaması için yapması gereken çok şey olduğunun farkında.