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Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin Fiorano'daki testi 4 ila 5 gün sürecek

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Ferrari'nin Fiorano'daki testi 4 ila 5 gün sürecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com, önümüzdeki hafta Fiorano'da gerçekleştirilecek testin dört ila beş gün süreceğini öğrendi.

Bugün ortaya çıkan haberlerde, Ferrari'nin önümüzdeki hafta Fiorano'da Carlos Sainz ve Charles Leclerc için bir test günü düzenleyeceği belirtilmişti.

Motorsport.com, bunun üzerine testle ilgili daha fazla ayrıntıya ulaştı.

Geçen hafta Ferrari'nin Maranello fabrikasına gelerek simülatörde çalışmaya başlayan Sainz, gelecek hafta çarşamba günü Ferrari'nin sahibi olduğu Fiorano'da sürüş yapacak.

Test, beklendiği üzere 2018'de altı yarış kazanan SF71H ile olacak. Takımların son iki yılda yarıştığı araçlarla sürüş yapmasına izin verilmiyor ve 2018 aracı, geçen yılki özel testlerde kullanıldığı için zaten hazır durumda.

İspanyol pilotun Çarşamba ve Perşembe günleri takım arkadaşı Charles Leclerc'le birlikte sürüş yapması bekleniyor. Son iki yılda Ferrari için yarışan Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıkmıştı ve şu anda hastalığın etkileriyle boğuşmaya devam ediyor.

Test, 2021 sezonu öncesinde Sainz'a, yarış ekibini ve mühendisleri daha yakından tanıma fırsatı verecek.

Motorsport.com ayrıca testin dört ila beş gün süreceğini öğrendi. Test pazartesi günü başlayacak ve Formula 2 pilotları Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong, pazartesi gününden itibaren SF71H'nin direksiyonuna geçecekler.

Bu, Armstrong'un ilk F1 sürüşü olacak. Geçen yılın sonunda Ferrari ile piste çıkan Shwartzman ise zaten çok sayıda F1 testi yapmış durumda.

Giuliano Alesi de teste katılan bir başka Ferrari sürücüsü olurken, İtalyan ekibin test ve yedek pilotu Callum Ilott'un testte yer alıp almayacağı ise şimdilik belirsiz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc , Giuliano Alesi , Robert Shwartzman , Marcus Armstrong
Takımlar Ferrari
Editör Roberto Chinchero

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