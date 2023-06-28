Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor?

Red Bull Ring'e önemli güncellemelerle gelmeye hazırlanan Ferrari, kısa süre önce 100 kilometre çekim günü hakkından yararlanarak yeni aracı piste çıkarma fırsatı yakaladı.

Ferrari'nin düşük hızlı test pisti Fiorano elbette Red Bull Ring ile farklı karakteristiklere sahip, üstelik lastiklerin de gösteri lastikleri olduğu düşünülürse bu testten performansla ilgili herhangi bir çıkarım yapmak mümkün değil.

Yine de takımın bilgi topladığını söyleyebiliriz, nitekim İspanya ve Kanada'da kullanılan son güncellemelerle kıyas yapma fırsatı mevcuttu.

Confronto vecchio e nuovo fondo Ferrari Photo by: Gianluca D'Alessandro

Geçtiğimiz senelerde bir araçtan umudu kesince gelişimine son veren takım, bu kez daha farklı bir zihniyet benimsemeye ve aracı en azından Monza'ya kadar geliştirmeye karar verdi.

Takım patronu Fred Vasseur ve Enrico Cardile'in yönetimindeki teknisyenler, agresif bir program yürüterek aracın potansiyelini ortaya çıkarmak istiyor, dolayısıyla yaz tatiline kadar mümkün olan tüm adımlar atılacak.

Corriere della Sera'ya verdiği ilginç bir röportajda Vasseur, "Simülasyonlar aracın bazı olumsuz yönlerini hafife almıştı. Bu yüzden performans ve sürüş kalitesi arasında bir orta nokta bulmak zorunda kaldık."

"Şu an çok daha iyi hissediyorum, çünkü ilerleme görmeye başlıyorum. Hedefimizse elbette kazanmak."

"Montreal'de önden başlamış olsaydık zafer için savaşmak mümkün olurdu. Bakalım Avusturya'da bunu yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 a Fiorano Photo by: Davide Cavazza

Avusturya'ya gelecek güncellemeler arasında yeni motor kapağı, ön kanat ve taban gibi önemli parçalar yer almakta. Fiorano'dan gelen ilk analizlerin de olumlu olduğu söylenebilir.

Ancak aracın sürüş açısından beklenenden daha zor çıktığını düşünürsek, bu açıdan nasıl görüneceğini anlamamız için yarışa kadar beklememiz gerekiyor.

Maranello'da uzun vadeli çalışmalar da devam etmekte, son olarak 2025 sezonunda üst düzey bir ismin takıma katılacağı doğrulandı.

İşe alımlara devam etmesine rağmen Enrico Cardile hakkında olumlu konuşan Vasseur, "Ona güveniyorum, ancak her departmana takviye yapmamız gerektiğini unutmayalım.

"Ferrari dünyasının dışından, dışarıdan bilgi getirecek insanlar almak için bastırıyorum." dedi.

Sürekliliği korumak amacıyla 2024 aracının da teknik direktörlüğünü üstlenecek olan Cardile ise, 'Diğerlerinden daha hızlı büyümeliyiz, hızlanmanın zamanı geldi."

"Bu nedenle işe alımlar yapıyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı gözlemciler Ferrari'nin Çekim Günü esnasında yönetmeliklere aykırı hareket ettiğini söylüyor, ancak bizzat FIA'nın temsilcisine göre Ferrari herhangi bir kuralı çiğnememiş vaziyette. Takım, yalnızca kendisine sunulan her kilometreyi kat etmeye çalışıyor.

Tüm olumlu göstergelere rağmen bir daha hatırlatmak gerek: Fiorano, Red Bull Ring'e göre çok daha farklı bir pist, dolayısıyla yelkenleri suya indirmek için henüz çok erken.