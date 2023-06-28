Kayıt Ol
Önceki / Windsor: "Hamilton, Red Bull'da yarışsaydı, Verstappen'i yenemezdi" Sonraki / Verstappen ile yarış mühendisi arasındaki ilişkisinde Vettel nasıl bir rol oynadı?
Formula 1 / Avusturya GP Analiz

Ferrari'nin Fiorano'daki çekim gününden memnun ayrılması ne anlama geliyor?

Fiorano'daki çekim gününde Avusturya GP'si güncellemelerini tanıtan Ferrari'de umut hakim, ancak erken davranmamakta da fayda var.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23 in Fiorano

Red Bull Ring'e önemli güncellemelerle gelmeye hazırlanan Ferrari, kısa süre önce 100 kilometre çekim günü hakkından yararlanarak yeni aracı piste çıkarma fırsatı yakaladı. 

Ferrari'nin düşük hızlı test pisti Fiorano elbette Red Bull Ring ile farklı karakteristiklere sahip, üstelik lastiklerin de gösteri lastikleri olduğu düşünülürse bu testten performansla ilgili herhangi bir çıkarım yapmak mümkün değil.

Yine de takımın bilgi topladığını söyleyebiliriz, nitekim İspanya ve Kanada'da kullanılan son güncellemelerle kıyas yapma fırsatı mevcuttu.

Confronto vecchio e nuovo fondo Ferrari

Confronto vecchio e nuovo fondo Ferrari

Photo by: Gianluca D'Alessandro

Geçtiğimiz senelerde bir araçtan umudu kesince gelişimine son veren takım, bu kez daha farklı bir zihniyet benimsemeye ve aracı en azından Monza'ya kadar geliştirmeye karar verdi.

Takım patronu Fred Vasseur ve Enrico Cardile'in yönetimindeki teknisyenler, agresif bir program yürüterek aracın potansiyelini ortaya çıkarmak istiyor, dolayısıyla yaz tatiline kadar mümkün olan tüm adımlar atılacak.

Corriere della Sera'ya verdiği ilginç bir röportajda Vasseur, "Simülasyonlar aracın bazı olumsuz yönlerini hafife almıştı. Bu yüzden performans ve sürüş kalitesi arasında bir orta nokta bulmak zorunda kaldık." 

"Şu an çok daha iyi hissediyorum, çünkü ilerleme görmeye başlıyorum. Hedefimizse elbette kazanmak."

"Montreal'de önden başlamış olsaydık zafer için savaşmak mümkün olurdu. Bakalım Avusturya'da bunu yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 a Fiorano

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 a Fiorano

Photo by: Davide Cavazza

Avusturya'ya gelecek güncellemeler arasında yeni motor kapağı, ön kanat ve taban gibi önemli parçalar yer almakta. Fiorano'dan gelen ilk analizlerin de olumlu olduğu söylenebilir.

Ancak aracın sürüş açısından beklenenden daha zor çıktığını düşünürsek, bu açıdan nasıl görüneceğini anlamamız için yarışa kadar beklememiz gerekiyor. 

Maranello'da uzun vadeli çalışmalar da devam etmekte, son olarak 2025 sezonunda üst düzey bir ismin takıma katılacağı doğrulandı.

İşe alımlara devam etmesine rağmen Enrico Cardile hakkında olumlu konuşan Vasseur, "Ona güveniyorum, ancak her departmana takviye yapmamız gerektiğini unutmayalım.

"Ferrari dünyasının dışından, dışarıdan bilgi getirecek insanlar almak için bastırıyorum." dedi.

Sürekliliği korumak amacıyla 2024 aracının da teknik direktörlüğünü üstlenecek olan Cardile ise, 'Diğerlerinden daha hızlı büyümeliyiz, hızlanmanın zamanı geldi."

"Bu nedenle işe alımlar yapıyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı gözlemciler Ferrari'nin Çekim Günü esnasında yönetmeliklere aykırı hareket ettiğini söylüyor, ancak bizzat FIA'nın temsilcisine göre Ferrari herhangi bir kuralı çiğnememiş vaziyette. Takım, yalnızca kendisine sunulan her kilometreyi kat etmeye çalışıyor.

Tüm olumlu göstergelere rağmen bir daha hatırlatmak gerek: Fiorano, Red Bull Ring'e göre çok daha farklı bir pist, dolayısıyla yelkenleri suya indirmek için henüz çok erken.

paylaşım
yorumlar

Windsor: "Hamilton, Red Bull'da yarışsaydı, Verstappen'i yenemezdi"

Verstappen ile yarış mühendisi arasındaki ilişkisinde Vettel nasıl bir rol oynadı?
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek

Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek

Formula 1
Avusturya GP

Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek

Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Formula 1
Kanada GP

Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Formula 1
Monako GP

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "Ferrari, Binotto ile yollarını ayırarak doğru mu yaptı asla bilemeyeceğiz"

Sainz: "Ferrari, Binotto ile yollarını ayırarak doğru mu yaptı asla bilemeyeceğiz"

Formula 1

Sainz: "Ferrari, Binotto ile yollarını ayırarak doğru mu yaptı asla bilemeyeceğiz" Sainz: "Ferrari, Binotto ile yollarını ayırarak doğru mu yaptı asla bilemeyeceğiz"

Sainz "teklif almazsa" başka bir takıma geçmeye hazır!

Sainz "teklif almazsa" başka bir takıma geçmeye hazır!

Formula 1

Sainz "teklif almazsa" başka bir takıma geçmeye hazır! Sainz "teklif almazsa" başka bir takıma geçmeye hazır!

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Formula 1
Kanada GP

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenliyor

Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenliyor

Formula 1

Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenliyor Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenliyor

Ferrari: "Leclerc, eleştirilerinin hatalı olduğunu kabul etti"

Ferrari: "Leclerc, eleştirilerinin hatalı olduğunu kabul etti"

Formula 1

Ferrari: "Leclerc, eleştirilerinin hatalı olduğunu kabul etti" Ferrari: "Leclerc, eleştirilerinin hatalı olduğunu kabul etti"

Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Formula 1

Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak! Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Son Haberler

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

F1 Formula 1
Kanada GP

Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu" Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

F1 Formula 1
Kanada GP

Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli Takımlar, 2026 kurallarının ağırlığı arttırmasından endişeli

Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

F1 Formula 1
Kanada GP

Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar" Hill: "Takımlar, kaynaklarını gelecek yıla ayırmalılar"

Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

F1 Formula 1

Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor" Red Bull: "Rakiplerimiz düşüşümüzü görmek istiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol