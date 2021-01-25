Ferrari'nin Fiorano testi başladı, Alesi piste çıktı

Ferrari, sürücü akademisinde yer alan ve aynı zamanda fabrika takımında yarışan sürücüler için Fiorano'da beş günlük bir test düzenleme kararı almıştı.

Teste katılacak sürücüler arasında Giuliano Alesi, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman, Callum Ilott Mick Schumacher, Carlos Sainz ve Charles Leclerc yer alıyor.

Pazartesi günü sabah itibariyle test başladı ve 2018 SF71H'nin direksiyonuna ilk Giuliano Alesi geçti.

Fransız sürücünün babası Jean, Ferrari ile ilk kez 28 Ekim 1990 tarihinde Fiorano'da piste çıkmıştı.

Böylelikle Giuliano, babasından tam 30 yıl sonra burada sürüş yapmış oldu. Bugün ayrıca Shwartzman ve Armstrong da sürüş yapacak.

Leclerc salı günü sürüş yaparken, çarşamba günü Sainz direksiyona geçecek. Perşembe sabahı Sainz, öğleden sonra ise Schumacher sürüş yapacak.

Cuma günü ise sabah Schumacher, öğleden sonra ise Ferrari'nin test ve yedek pilotu Ilott sürüş yapacak.