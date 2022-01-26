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Formula 1 Son dakika

Ferrari'nin Fiorano test planı netleşti

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Ferrari, Fiorano'da yapmayı planladığı testlerle ilgili programı netleştirdi. Bugün ve cuma günü Robert Shwartzman sürüş yapacak. Perşembe günü ise aracı Carlos Sainz ve Charles Leclerc paylaşacak.

Ferrari'nin Fiorano test planı netleşti
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Ferrari, normalde bu hafta Fiorano'da dört günlük bir test yapmayı ve bu etkinlikte de 2021 SF21 aracını kullanmayı planlıyordu. Fakat 2021 ve öncesindeki araçların kullanımına ilişkin kurallar yürürlüğe girmediği için, SF21 aracının kullanılmasına onay çıkmadı. Hal böyle olunca Ferrari'nin test programı değişti.

Testin normalde dün başlaması gerekiyordu fakat bir gün azaltıldı ve bugün başlamasına karar verildi. Ayrıca testte 2018 SF71H kullanılacak.

Ferrari'nin doğruladığı bilgilere göre bugün öğleden sonra direksiyona, Ferrari'nin genç yeteneği ve takımın test sürücüsü Robert Shwartzman geçecek.

Carlos Sainz ve Charles Leclerc ise perşembe günü dönüşümlü olarak sürüş yapacak. Sainz, SF71H'yi sabah bölümünde sürerken, öğleden sonra direksiyona Leclerc geçecek.

Cuma günü ise bir kez daha direksiyona Shwartzman geçecek ve testleri tamamlayan isim olacak.

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