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Ferrari'nin F2001 gösteri aracı açık artırmaya çıkıyor

Ferrari'nin 2001 yılında gösteri aracı olarak kullandığı F2001'in özel bir versiyonu, açık artırmaya çıkarılacak.

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Ferrari'nin F2001 gösteri aracı açık artırmaya çıkıyor
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Michael Schumacher tarafından kullanılan araçlar genellikle açık artırmalarda milyonlarca dolara alıcı buluyor. Ancak 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek Bonhams müzayedesinde, nispeten ucuz bir araç satılacak.

Habere göre bu araç Ferrari F2001 olacak. Dışarıdan bakıldığında araç tamamen F2001 gibi görünüyor ve böyle bir sertifikası da var ancak hiçbir zaman yarışlarda kullanılmadı. Bu açıdan bir gösteri aracı olduğunu söylemek mümkün.

Araç, Modena'daki Ferrari fabrikasında özel bir aerodinami, karbon fiber süspansiyon, titanyum egzoz sistemi, BBS jantlar, Bridgestone lastikler, Brembo frenler ve Magnetti Marelli direksiyon simidi kullanılarak hazırlandı.

Bonhams Müzayede Evi, gösteri aracının 500 bin ila 700 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulmasını bekliyor.

Michael Schumacher, Ferrari F2001

Michael Schumacher, Ferrari F2001

Fotoğraf: RM Sotheby's

* Fotoğraf gösteri aracına ait değil.

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