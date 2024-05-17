Ferrari'nin yeni güncellemeleri, tamamen "haritayı eğmek" ile ilgili

Ancak mevcut nesil zemin etkili araçları hızlı hale getirmek daha zor ve yüksek hız ile düşük hız performansı arasında doğru dengeyi sağlamak da bir o kadar zor.

Bunun üzerine bir de aracın çok uç noktada olmamasını ve sürücülerin araca güven duymasını sağlama arzusu ekleniyor. Bu sayede pilotlar, aracın sınırını aşma ve spin atma korkusu olmadan sınırları zorlayabiliyor.

Bu dönemde takımlar, araçlarının belirli viraj profillerinde daha iyi performans gösterdiğini keşfettiler - örneğin McLaren, yüksek hızlı virajlarda oldukça hızlıyken, Haas düşük hızlı virajlarda üstünlük sağlıyor.

Ferrari için, bu yıl yüksek hızlı virajlardaki parlaklığı, spektrumun diğer ucunda daha iyisini yapması gerektiğini hissetmesiyle birlikte geldi.

Bu nedenle, daha fazla yere basma kuvveti her zaman herhangi bir değişikliğin temel unsuru olsa da, Maranello'nun Imola'daki güncelleme revizyonunun itici gücü aslında bir dizi virajdaki performans profilini dengelemekle ilgili oldu.

Ferrari'nin kıdemli performans mühendisi Jock Clear, "Açıkçası değişiklikleri görebiliyorsunuz, ancak bunların kilit alanlarda - zeminin etrafında, arka lastiklerin etrafında, arka kanadın altında, bu tür şeylerin hepsinde - gerçekleştiğini biliyoruz.

"Ama dürüst olmak gerekirse, bu organik bir güncelleme. Otomobilin gelişim yönünü değiştirmedik, bu güncelleme otomobilin ağırlığı dediğimiz şeyde hafif bir değişim getiriyor."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bazı hızlarda daha fazlasını sunacak, ancak bazı hızlarda daha azını sunacak, bu yüzden dediğimiz gibi bu güncellemeler haritayı biraz eğiyor." dedi.

Clear, sürücülere güvenebilecekleri bir otomobil sunmanın önemini vurgulamaya devam etti.

"Hâlâ daha küçük denge penceresinin peşindeyiz. Viraj içinde, girişte, ortada, çıkışta daha az denge değişimi elde ediyoruz: bu genellikle daha tutarlı bir araç sağlar ve bu, bir sürücünün daha fazla güven duyduğu ve güvenle hız taşıyabileceği bir araçtır."

"Aracı biraz daha iyi huylu hale getiriyor ve bundan birkaç kez bahsettik. Sadece haritanın her yerinde biraz daha kalın."

Aero sonuçları

Ferrari'nin Imola'daki güncellemelere olan ilginin büyük bir kısmı - aşırı ısırılmış sidepodlar gibi - en görünür değişiklikler etrafında dönse de, Clear, aslında kaporta ince ayarlarının başka yerlerde meydana gelen şeylerin bir sonucu olduğunu söyledi.

Clear, "Arka tekerleklerde ve difüzör alanında olup bitenlerin etrafındaki hava akışını temizliyor. Ve tabii ki arka kanada enerji vermek. Herkesin yapmaya çalıştığı şey bu. Bu size genel bir yere basma kuvveti sağlıyor."

"Ancak estetik olarak gördüğünüz şey muhtemelen sadece bir temizlik ve bunun bir sonucu."

"Aracın üstünde gördüğünüz şeylerin çoğu, temel geliştirme alanlarına odaklandığınızda yapmak zorunda kaldığınız şeylerdir."

"Aerodinamik etkinin nerede olduğunu ortaya koyduktan sonra başka yerlerde neler olup bittiğine bakıyoruz." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

FERRARİ'DEKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

1. Ön Kanat Performansı - Aracın tamamında performans ve verimliliği artırmayı amaçlayan, revize edilmiş kanat ve uç yüklemeleriyle küçük ön kanat güncellemesi. Bu, aracın geri kalanındaki güncellemelerle bağlantılıdır.

2. Arka Kanat Performansı - Süpürülmüş kanat ucu ve genişletilmiş ana planya-kenar plakası yuvarlanma bağlantısı Imola pisti gerekliliklerine özgü olmamakla birlikte, arka kanat ucu/ana düzlem yuvarlanma bağlantısı genel verimliliği artırmak amacıyla yeniden tasarlanmış.

3. Sidepod Girişi Performansı - Yeni bir P-şekilli giriş, üst kısmı daha uzun sidepod girişi ve güncellenmiş kokpit cihazı. Yeni karoser; taban kenarı üzerindeki akış kalitesini artıran yeni bir sidepod ve girişe sahip. Ayrıca, aşağı yönde hareket eden kayıpları daha iyi yönetmek için halonun yan tarafına yeni bir kokpit parçası eklenmiş.

4. Kola/Motor Kapağı Performansı - Motor kapağı hacmi azaltılarak aracın arkasına doğru akış kalitesi iyileştirilmiş. Soğutma çıkış topolojisi gelişmiş ancak ana soğutma modülü devam ediyor.

5. Taban Kenarı Performansı - Revize edilmiş arka yuva ve arka kenar hacmi. Karoser evrimiyle bağlantılı olarak, sidepod önündeki avantajlarını difüzöre daha iyi akış enerjisi dağıtımına dönüştüren revize edilmiş bir taban kenarı tanıtıldı.

6. Difüzör Performansı - Güncellenmiş kanal profili ve dış difüzör genişletmesi, güncellemenin geri kalanı ve yukarı akış değişiklikleriyle birlikte çalışarak difüzör genişletmesi yeniden optimize edildi ve karşılığında bir yük artışı sağlandı.

7. Arka Süspansiyon Performansı - Yenilenen arka üst salıncak kemiği üçgen kaportası, karoser değişikliklerinin avantajlarından yararlanarak, arka süspansiyon üst salıncak kemiği kaportası daha da geliştirilmiş, arka kanat ve arka köşe performansı üzerinde olumlu bir etkileşimle küçük bir yük artışına neden olmuştur.