Ferrari'nin F1 simülatörünü kullanabilmek, Haas'a nasıl bir avantaj getiriyor?

Kış aylarında Ferrari'nin F1 simülasyonunu deneyen Hulkenberg, geçtiğimiz günlerde ise Maranello'daki fabrikada ilk tam gününü geçirdi.

Haas, Ferrari ile sahip olduğu müşteri sözleşmesi kapsamında Ferrari'nin simülasyonunu kullanabiliyor. Özellikle de F1'e yeniden adapte olmaya çalışan Hulkenberg, bu simülasyonu düzenli bir şekilde kullanmak istiyor.

Ferrari'nin simülasyonunu kullanabilmenin avantajları hakkında konuşan Alman pilot, şunları söyledi: "Her şeyin bir karışımı var. Bahreyn'deki korelasyon üzerinde bilgi almak ve çalışmak, buraya hazırlanmak, gelişime yön vermek... Simülasyon çalışmaları her zaman bunların bir kombinasyonudur."

"Nadiren sadece bir tane alana odaklanmıyorsunuz çünkü bütün bir gününüz var. Yani doldurabileceğiniz çok fazla zaman var ve tabii ki simülasyonda sonsuz olasılık var. Ve istediğiniz kadar çok şey yapabilirsiniz.

"Bu yıl sık sık kullanacağım, birkaç haftada bir falan kullanacağım. Sanırım yılın ortası gibi bir planımız var ve sonra ne yapacağımızı göreceğiz.

"Kışın bir kez gittim ve oldukça faydalı buldum. Ve evet, eğer faydalıysa neden kullanmayalım? Sadece resmi tamamlıyor, bir ayrıntı daha."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hulkenberg, Bahreyn'de ilk turda ön kanadını kaybetmesine kadar güçlü bir hafta sonu geçiriyordu ancak 3 günlük sezon öncesi testleri ona yardımcı olmuştu.

Alman pilot, Suudi Arabistan'da aracın limitlerini bulmanın Bahreyn'e kıyasla daha zor olacağını, bu yüzden simülatörün faydalı olduğunu söylemişti.

"Ayarlarda tatlı noktayı ve mutlu bir yeri bulmak her zaman zor olmuştur."

"Bazen taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Bahreyn'de üç gün boyunca test yapmamızın, elimizde çok fazla veri ve bilgi olmasının bize yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ayar anlamında nereye gitmemiz gerektiği açık ve netti.

"Buradaki gibi bir pist çok farklı. Sadece üç saatlik bir antrenman süreniz var. Bahreyn'e göre çok daha zor. Yarış koşullarında ise sadece bir seans, çok daha zor, belki de en doğru noktayı bulmak çok daha zor."

"Ama bu herkes için aynı. Buraya elimden geldiğince iyi hazırlanmış olarak geliyorum, geçen hafta simülatörde olmamın, farklı seçenekler üzerinde çalışmamın, bazı şeyleri filtrelememin nedeni de kısmen buydu."

"Burası daha yeni hissettiriyor, çünkü buraya ikinci gelişim. Ancak açıkçası, takımla birlikte öfke içinde tüm yarış hafta sonunu işlemek ve sindirmek için 10 gün kadar zamanınız vardı. Bahreyn'de yarışımız ilk turda hasar almıştı, bu yüzden bilgi anlamında her şeyi çıkaramıyorsunuz."

"Ama yine de pek çok şey öğreniyorsunuz ve dikkatinizi çeken, daha sonra analiz ettiğiniz ve ekiple birlikte üzerinde çalıştığınız şeyleri öğreniyorsunuz. Yani iyi bir süreç. Şimdi burada nasıl hazırlandığımızı öğreneceğiz." demişti.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas takım patronu Guenther Steiner, Hulkenberg'in simülasyonu kullanmaya istekli olduğunu ve bunun sürücüler için her zaman geçerli olmadığını belirtti.

Motorsport.com'un Hulkenberg'in simülasyondaki sürüşü ile ilgili sorusuna yanıt veren Steiner, "Belirli bir sayıda gün sürüş yapabiliyoruz ya da belirli bir miktar gün satın alıyoruz ve geçen yılla aynı erişime sahibiz."

"Sanırım araçtan uzak kaldığı ve bu onun için tamamen yeni bir araç olduğu için yarış hafta sonuna daha iyi hazırlanmak için bazı simülasyon seansları yapmakla çok ilgileniyor."

"Ve simülatörü sürücü ilgi duyduğu sürece her zaman yapmanız gerektiğini düşünüyorum, sürücü ilgi duymaz bir amacı olmaz. Çünkü o zaman sadece oraya girip sürüyorsunuz ve hiçbir şey öğrenmiyorsunuz. Ama şu anda Nico bunu yapmak için çok motive." dedi.