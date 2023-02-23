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Ferrari'nin "esneyen burnu" Bahreyn'de dikkatleri üzerine çekti

Ferrari daha şimdiden Sakhir padokunda tartışmalara yol açtı çünkü SF-23'ün burun kısmı, yüksek hızlarda esniyor. Peki bu yasal mı? Bunu zaman gösterecek.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ferrari'nin "esneyen burnu" Bahreyn'de dikkatleri üzerine çekti
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Ferrari şu anda gözlerin üzerine çevrildiği takım konumunda. SF-23, sadece güzelliğinden ötürü değil, FIA mühendislerinin dikkatini çeken ekstrem çözümleriyle de mercek altında.

Bahreyn testlerinin başlangıcında, daha önce hiç görülmemiş bir durum yaşandı ve İtalyan ekibe olan odak daha da arttı. Aracın burun kısmı yüksek hızlarda eziliyor ve bir tür kaşık gibi görünüyor.

Bu, Ferrari'nin aracı mümkün olduğunca hafifletmeye çalışırken yaşanan ve bu kısmın sertleştirilmesini gerektiren bir sorun mu yoksa geçen yılki düzlüklerde en yüksek hızlara ulaşmak adına kasten yapılmış bir şey mi? Bu henüz net değil.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin aerodinami departmanı, aracın hem düzlük hem de viraj performansını artırmaya çalışırken oldukça agresif bir yaklaşım sergilemiş gibi görünüyor. Takımın S-kanalı zaten birkaç gündür sürekli gündeme geliyordu.

Şimdi, burun üzerine uygulanan basınç arttıkça esneyen burun tasarımı, herkesi daha da şaşırtmış durumda. SF-23 şasisi ön çarpışma testini geçtiği için deforme olabilir yapıyı etkilemeyen bir durum olduğu açık.

Fakat yasal mı? FIA'nın tepkisi ne olacak? Bunu ilerleyen saatlerde öğreneceğiz.

Bazı gazeteciler Ferrari'nin bunu kasti olarak yapmadığını iddia ediyorlar.

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