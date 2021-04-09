Ferrari'nin eski takım patronu Aston Martin'e mi katılıyor?

2014 yılının büyük bölümünde Ferrari'nin patronluğunu yapan Mattiacci, yıl sonuna doğru görevini Maurizio Arrivabene'ye bırakarak takımdan ayrılmıştı.

Mattiacci, kariyerine 1989 yılında Jaguar'da başladı ve birkaç yıl sonra, şirketin Kuzey Amerika bölümünün CEO'luğunu üstlendiği Ferrari'ye katıldı.

2014'ün Nisan ayında Stefano Domenicali'den görevi devralan Mattiacci, o yılın sonunda görevini bıraktı.

Mattiacci'nin Fernando Alonso ile hiçbir zaman çok iyi bir ilişkisi olmadı ve aynı zamanda Alonso-Vettel değişiminde de kilit rol oynadı.

Mattiacci'nin görevinden ayrılmasının ardından bu göreve Maurizio Arrivabene getirildi ve kendisi de Amerikalı elektrikli otomobil şirketi Faraday Future'a katıldı.

RaceFans'e göre Mattiacci, Aston Martin'in danışmanı olarak Formula 1 dünyasına dönebilir.

İtalyan patronun, takım sahibi Lawrence Stroll ile geçmişe dayanan iyi bir ilişkisi olduğu biliniyor.

Mattiacci'nin gelişi sadece Formula 1 için değil, yol otomobillerine yönelik çalışmalar için de faydalı olabilir.