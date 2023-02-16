Ferrari'nin eski sponsoru Mercedes'e geçti
Snapdragon, daha önce belirtildiği üzere yeni sezonda Mercedes'in sponsoru olacak.
Mercedes yeni W14 aracını çarşamba günü düzenlediği lansmanla tanıtırken, yeni araçla siyah renge geri döndükleri görüldü.
Alman ekipten gelen bir diğer haber ise 2015-19 yılları arasında Mercedes'in sponsoru olan ve 2022'de Ferrari'ye geçen Snapdragon'un, Alman üreticiye geri döndüğüydü.
Snapdragon, Qualcomm'un sahibi olduğu markalardan birisi ve Qualcomm ile Mercedes arasında yapılan çok yıllık anlaşma sonucu, bu marka yeni sezonda Mercedes'le birlikte çalışacak.
Anlaşma kapsamında Mercedes, Snapdragon'un yanı sıra Qualcomm teknolojisini de kullanacak.
Snapdragon şirketine ait logolar aracın ve pilot tulumlarının üzerinde yer alacak.
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