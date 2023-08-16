Di Montezemolo: "Ferrari'nin üçüncülüğü kutluyor olması büyük talihsizlik"
Luca di Montezemolo, Ferrari'nin Belçika'da üçüncülükten memnun olmasına anlam veremiyor.
2000'lerin başında spora damga vuran Ferrari, son şampiyonluğunu 2008 yılında aldı ve o dönem takımın başında Luca di Montezemolo vardı.
Enzo Ferrari ile de çalışan Montezemolo, 2014 yılının ardından görevini bıraktı ve şimdilerde takımın başına yeniden geçmesi gerektiği yönünde görüşler var.
Geçtiğimiz günlerde İtalya basınına konuşan Montezemolo, istenilen başarılardan çok uzak kalan Ferrari'yi ve takımın tutumunu eleştirdi.
Quotidiano Sportivo gazetesine konuşan Monzemolo, "Neyi talihsizlik olarak görüyorum biliyor musunuz? Spa'da olduğu gibi artık üçüncülüğü kutluyor olmalarını."
"Ferrari böyle değildir ve Yaşlı Adam (Enzo) bunu asla ve asla kabul etmezdi."
"[Enzo] Ferrari bana çok şey öğretti. Örneğin bana asla rehavete kapılmamayı öğretti."
"Bir zaferden sonra her zaman bir sonraki yarışı düşünürdü. Aynı zamanda bunu sürdürmek de zor bir işti."
"Enzo tatillerden nefret ederdi. Beni Ağustos ayında ofiste tutardı, Ağustos ayında tatile gidenleri desteklemezdi."
"Aynı zamanda eğlenmeyi seven ve espri anlayışı olan bir adamdı."
"Şu anda Ferrari'nin problemi sürücü değil. Bence aracı kimin sürücü en küçük problem. Ben başkan olduğumda [Michael] Schumacher, [Jean] Todt, [Ross] Brawn ve [Rory] Byrne'den oluşan bir Rüya Takım yaratmıştım."
"Şahsen bir taraftar olarak her zaman kazanamasalar bile son yarışa kadar şampiyonluk için yarışan bir Ferrari hayal ediyorum" dedi.
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