Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

Ferrari, zorlu geçen 2023 sezonunun ardından Charles Leclerc'e, bir süre daha takımda kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme teklif etti.

Söylentilere göre bu yeni anlaşma 30 ila 50 milyon dolar arasında bir gelir elde etmesini sağlayacak.

İtalyan ekip aslında buna benzer büyük sözleşmelere pek de yabancı değil. Scuderia bilindiği üzere geçtiğimiz 20 sene boyunca hep en iyi pilotlar ile yarıştı. Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso ve Sebastian Vettel Maranello'da geçirdikleri süre boyunca inanılmaz miktarlarda para kazandılar.

Peki kimler başarılı, kimler başarısız oldu? Ferrari gerçekten doğru sürücüyü bulabildi mi? Crash.net yorumladı.

MICHAEL SCHUMACHER

Benetton ile kazandığı iki şampiyonluğun ardından Schumacher 1997 yılında Ferrari'ye geçmeye karar verdi. Schumacher'in Ferrari'yle yaptığı ilk anlaşmanın 16 milyon sterlin kadar olduğu iddia ediliyordu.

Tıpkı şimdiki gibi, Ferrari de F1 dünya şampiyonluğu elde edemediği birkaç yıllık sıkıntılı bir dönemin ortalarındaydı. O dönemde Williams ve McLaren sporda dominant konumdayken Ferrari, Jean Todt'un liderliğinde 2000'li yılların başında yükselişe geçecek takımı kurmaya başlamıştı.

Schumacher, Ferrari'yi şampiyonluğa aday bile olamayacakları bir dönemde tek başına taşıdı. Alman pilot 1997'de Jacques Villeneuve'ü geride bırakmaya çok yaklaştı ve 1998'de sezonu Mika Häkkinen'in hemen arkasında bitirdi.

Kısa bir süre sonra Schumacher Ferrari'yi 1979'dan bu yana ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştırdı. Bu kısa süre içinde Schumacher dört şampiyonluk daha kazanarak F1'in 7 tane dünya şampiyonluğu alan ilk pilotu oldu.

Şaşırtıcı bir şekilde kazancı arttı ve Forbes 2004 yılında Schumacher'in sabit maaşının 40 milyon dolar (sponsorlar ve bonuslar da hesaba katıldığında 80 milyon dolar) olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Motorsport Images Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium

KIMI RAIKKONEN

Raikkonen 2007'de Schumacher'in yerine Ferrari'ye geçti. Fin pilot, bunun öncesinde 2003 ve 2005'te biri Schumacher'e diğeri Alonso'ya giden iki şampiyonluğu birden kaçırdı.

Finlandiyalı pilotun Ferrari kariyeri, Avustralya'daki ilk yarışını kazanmasıyla mümkün olan en iyi şekilde başladı. Sezon ortasındaki düşüşe rağmen Raikkonen durumu tersine çevirdi ve yükselişe geçti. Dikkat çekici şekilde, 2007'nin son yarışlarına ilerlerken Lewis Hamilton'ın 17 puan gerisindeydi ( Bir galibiyet ve bir ikincilik geride).

Her şeye rağmen Raikkonen -Hamilton'un Şangay ve Sao Paulo'daki korkunç yarışlarından en iyi şekilde yararlanarak- Brezilya'da şampiyonluğu elde etti ve aradan 17 yıl geçmesine rağmen Ferrari'nin son dünya şampiyonu olmaya devam ediyor.

2008'de Felipe Massa'nın ardında kalan Raikkonen, 2009'da -Massa- kaza geçirmeden önce avantajlıydı. Raikkonen'in 2007 ve 2009 yılları arasında 120 milyon sterlin kazandığı bildiriliyor - enflasyon hesaba katıldığında bu rakam 190 milyon sterlin civarında.

Ferrari, 2009 sezonunun ardından Raikkonen'e yerini Alonso'ya bırakması için tazminat ödedi ve taraflar yollarını ayırdı. Raikkonen şampiyonluk hedefine ulaşmış olsa da, birlikte geçirdikleri süre boyunca genel olarak Massa'dan çok da üstün olmadığı düşünüldüğünde, aldığı maaş tartışma konusu olabilir.

Yine de Raikkonen, döneminin en hızlılarından birisiydi ve Ferrari'nin son dünya şampiyonu olmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Sutton Images Kimi Raikkonen, Ferrari podyumda

FERNANDO ALONSO

Üçüncü bir dünya şampiyonluğu arayışında olan Alonso, 2010 yılında Renault'dan Ferrari'ye geçiş yaptı. İspanyol pilotun, o dönem yıllık 30 milyon pound kazandığı tahmin ediliyor, ki muhtemelen gridin en yüksek maaşlı sürücüydü.

Ferrari'nin hiçbir zaman (Red Bull'a göre) en iyi araca sahip olmadığı bir dönemde, Alonso'nun aracından maksimum verimi alma eğiliminde olması, bu düşüncenin haklı olduğunu ispatladı. Alonso, 2010 sezonunda şampiyonluk için çekişti ve Abu Dabi'deki unutulmaz strateji hatasıyla şampiyon olamadı.

Bundan iki yıl sonra, Alonso 2012'de -kendi deneyimiyle- F1 kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi, ancak Ferrari bir kez daha Vettel'e karşı başarılı olması için gerekli araçları ona sağlamadığından bu yeterli olmadı. Alonso daha McLaren-Honda projesine geçmek için takımdan ayrıldı.

Geriye dönüp baktığımızda, akıllıca bir hareket değildi, ama hiç şüphe yok ki Ferrari'yi hayal kırıklığına uğratan o değildi, Ferrari onu hayal kırıklığına uğratmıştı.

Fotoğraf: Emily Davenport / Motorsport Images Race winner Fernando Alonso, Ferrari

SEBASTIAN VETTEL

Çocukluk kahramanı Schumacher'in izinden giden Vettel, 2015 yılında Alonso'nun yerini aldı.

Daily Mail'in haberine göre Vettel'in Red Bull'dan Ferrari'ye geçmek için yaptığı ilk üç yıllık anlaşma senelik 50 milyon pound gibi şaşırtıcı bir değere sahipti.

Raikkonen ile birlikte Vettel'e Mercedes'i yenmek gibi devasa bir görev verildi. Vettel, 2015 ve 2017'de Ferrari ile F1'deki en iyi iki sezonunun tadını çıkarırken, Mercedes'in avantajı çok yüksekti.

Kuşkusuz, Vettel'in formu ve performansı, nihayet şampiyonluğu kazanabilecek bir araca sahip olduğu 2018'de düşüşe geçti ve 12 ay sonra Leclerc'in gelişi işleri daha da karıştırdı. Ferrari kısa süre sonra Vettel'e olan inancını kaybetti ve COVID'in vurduğu 2020 sezonu öncesinde Carlos Sainz'ı 2021'de onun yerine geçecek isim olarak duyurdu.

Fotoğraf: Ercole Colombo Podyum: Yarış galibi Sebastian Vettel, Ferrari

İçerik: Crash.net

Çeviri: Melis Aslı Öktür