Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

Ferrari, zorlu geçen 2023 sezonunun ardından Charles Leclerc'e, bir süre daha takımda kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme teklif etti.

Söylentilere göre bu yeni anlaşma 30 ila 50 milyon dolar arasında bir gelir elde etmesini sağlayacak.

İtalyan ekip aslında buna benzer büyük sözleşmelere pek de yabancı değil. Scuderia bilindiği üzere geçtiğimiz 20 sene boyunca hep en iyi pilotlar ile yarıştı. Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso ve Sebastian Vettel Maranello'da geçirdikleri süre boyunca inanılmaz miktarlarda para kazandılar.

Peki kimler başarılı, kimler başarısız oldu? Ferrari gerçekten doğru sürücüyü bulabildi mi? Crash.net yorumladı.

Benetton ile kazandığı iki şampiyonluğun ardından Schumacher 1997 yılında Ferrari'ye geçmeye karar verdi. Schumacher'in Ferrari'yle yaptığı ilk anlaşmanın 16 milyon sterlin kadar olduğu iddia ediliyordu.

Tıpkı şimdiki gibi, Ferrari de F1 dünya şampiyonluğu elde edemediği birkaç yıllık sıkıntılı bir dönemin ortalarındaydı. O dönemde Williams ve McLaren sporda dominant konumdayken Ferrari, Jean Todt'un liderliğinde 2000'li yılların başında yükselişe geçecek takımı kurmaya başlamıştı.

Schumacher, Ferrari'yi şampiyonluğa aday bile olamayacakları bir dönemde tek başına taşıdı. Alman pilot 1997'de Jacques Villeneuve'ü geride bırakmaya çok yaklaştı ve 1998'de sezonu Mika Häkkinen'in hemen arkasında bitirdi.

Kısa bir süre sonra Schumacher Ferrari'yi 1979'dan bu yana ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştırdı. Bu kısa süre içinde Schumacher dört şampiyonluk daha kazanarak F1'in 7 tane dünya şampiyonluğu alan ilk pilotu oldu.

Şaşırtıcı bir şekilde kazancı arttı ve Forbes 2004 yılında Schumacher'in sabit maaşının 40 milyon dolar (sponsorlar ve bonuslar da hesaba katıldığında 80 milyon dolar) olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Motorsport Images

Michael Schumacher, 1st position, celebrates securing his fifth world drivers' championship on the podium