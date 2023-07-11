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Ferrari'nin en büyük sorunu değişken koşullar

Carlos Sainz ve Charles Leclerc'e göre Ferrari'nin şu anda en büyük sorunu değişken koşullardaki tutarsızlıklar.

Matt Kew
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Silverstone'da dördüncü ve beşinci sıralardan start alan Ferrari pilotları, diğerlerinden daha erken pite girmeleri ve daha sert hamurla yarış ortasındaki Güvenlik Aracı periyodunda ellerinin kollarının bağlanması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sonuç olarak podyum hedefiyle piste çıkan Ferrari, damalı bayrağı Leclerc ile dokuz, Sainz ile onuncu sırada görebildi.

Birçok kişiye göre Ferrari bariz bir strateji hatası yaptı, ancak Sainz'a göre strateji doğruydu -sadece aracın performansı yetersizdi ve dış faktörler kendilerini çok etkiledi.

Sainz, "Çok rüzgarlıydı, aracı kullanmak yine çok zordu, bu koşullarda tutarlı olmak çok zordu... Gün boyunca arkadan rüzgar alırken çekiş yakalamak konusunda çok zorlandık."

"Ayrıca daha sert bir lastikle turlamamız da her şeyi çok zorlaştırdı."

"Bunun bizim zayıflığımız olduğunu biliyoruz, nerede olduğunu biliyoruz. Bunu rüzgar tünelinde görüyoruz, arabamızda görüyoruz, sürüşte görüyoruz, hissediyoruz."

"Evet, hiç olmazsa biraz ilerleme kaydettik. Ama yine de Silverstone bizi aracı geliştirmemiz gerektiğini bildiğimiz bir konuma geri getirdi."

"Aracın performansı rüzgara, pist koşullarına ve pist sıcaklığına epey bağımlı, dolayısıyla zaman zaman açıkta kalabiliyoruz." 

"Araç o kadar öngörülemez ki, rüzgar esen bir turda diğerlerinden 0.3-0.4 saniye daha hızlı tur attım. Bu duruma odaklanmalıyız." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Yüksek hızlı virajlardaki zayıflıklara değinen Leclerc ise ideal noktayı bulmaya çalışırken çok zorlandıklarını belirtiyor.

Leclerc, "Önümüzde hâlâ uzun bir yol var çünkü şu anda değişken koşullara karşı hâlâ çok hassas görünüyoruz."

"Koşulların değişmesi derken çoğunlukla rüzgârı kastediyorum. Rüzgar değiştiğinde aracımız son derece zor bir hale geliyor."

"Bu konuda ilerleme kaydettik ama hâlâ atmamız gereken çok büyük adımlar var."

"Bu pistin en kötü pistlerimizden biri olacağını biliyorduk. Sadece yüksek hızlı virajlar nedeniyle, ki bu aracın zayıf yönlerinden biri."

"Neden zorlandığımızı bildiğimize inanıyorum. Özellikle yüksek hızlı virajlarda gelişmemiz gerektiği ortada." dedi.

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