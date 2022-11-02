Ferrari'nin efsane teknik şefi Forghieri 87 yaşında hayatını kaybetti

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1962'den 1984'e kadar teknik şef olarak görev yapan Forghieri'nin döneminde Ferrari, dört pilotlar şampiyonluğu, yedi takımlar şampiyonluğu ve 54 zafer elde etti.

1960 yılında Bologna Üniversitesi'nden makine mühendisliği diplomasıyla mezun olan Forghieri, mezuniyetinin ardından çırak olarak Ferrari'de işe başladı.

Takımda iyi bir izlenim bırakan genç Mauro, sadece bir sene sonra, baş tasarımcı Carlo Chiti'nin ayrılmasının ardından, takımın kurucusu Enzo Ferrari'nin isteğiyle tüm teknik departmanların başına geçti.

Enzo Ferrari and Mauro Forghieri Photo by: David Phipps

Forghieri liderliğinde Ferrari, tarihinin en başarılı ve ünlü araçlarının bir kısmını üretmeyi başardı. Bunlar arasında John Surtees'in 1964'te dünya şampiyonluğunu kazandığı V8 motorlu 158'in yanı sıra hem spor araba yarışlarında, hem de Formula 1'de büyük ün kazanan 312 serisi de yer alıyordu.

Bu dönem Surtees'in yanı sıra Niki Lauda ve Jody Scheckter gibi isimler de şampiyonluğa ulaşmayı başardılar.

1984 yılında teknik direktörlük görevinden ayrılan Forghieri, Ferrari 408 4RM konsept otomobili üzerinde çalışmaya başladı. Projenin tamamlanmasının ardından Ferrari'deki zamanının sona erdiğini düşünen Forghieri, 1987 yılında Ferrari bünyesinden tamamen ayrıldı.

Kısa bir süre sonra Lamborghini'ye geçen Forghieri, 1989 ve 1990 sezonlarında F1'de mücadele eden V12 motoru üzerinde çalıştı. Ayrıca kısa bir süre Lamborghini destekli yeni bir GLAS F1 takımının kurulma çalışmalarında yer aldı.

Lamborghini'nin mühendislik departmanı 1991 sonunda yeniden organize edildiğinde ve F1 takımının da parası tükendiğinde F1 defterini kapatarak Lamborghini'den de ayrılan Forghieri, müşterileri arasında BMW, Bugatti ve Aprilia'nın da bulunduğu mekanik tasarım Oral Engineering Group'un kurulmasına yardımcı oldu.

Mauro Forghieri consults Niki Lauda Photo by: David Phipps

Son yıllarda F1'i yakından takip etmeye devam eden eski teknik şef, birkaç yıl önce DRS'ye izin veren mevcut kuralları beğenmediğini açıkça ifade etmişti.

Forghieri, "Mevcut araçların aerodinamik yapısından hiç hoşlanmıyorum. DRS olmadan normal sollamalara izin vermek için neden çalışma yapılmadığını anlamıyorum.

"Bir pilot, eğer rakibi bir saniyeden daha az gerideyse, sadece çaresizce geçilmeyi bekliyor. Bu doğru bir şey değil."

"Bir dünya şampiyonunun yardım almadan rakibini geçebilecek bir konumda olması gerekir. Aksi takdirde, benim gözümde o bir dünya şampiyonu değildir." dedi.

Ferrari'ye yaptığı tarihi katkılardan dolayı Forghieri'ye geçtiğimiz Ocak ayında Modena fahri vatandaşlığı verilmişti.

Jacky Ickx with Mauro Forghieri Photo by: Motorsport Images