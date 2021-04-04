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Ferrari'nin dönüşü, McLaren'ı şaşırtmadı

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McLaren takım patronu Andreas Seidl, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın ardından, Ferrari'nin güçlü performansına şaşırmadıklarını belirtti.

Ferrari'nin dönüşü, McLaren'ı şaşırtmadı

2020 sezonunda iyi bir ilerleme kaydederek şampiyona üçüncüsü olan McLaren, aynı zamanda Ferrari'nin geçen yıl gerilere düşmesinden de faydalanmıştı.

Bu yıla hem McLaren hem de Ferrari iyi başladı ve Bahreyn'deki heyecanlı yarışta, üçüncü en iyi takım McLaren olurken, Lando Norris dördüncü olarak iyi puanlar aldı.

Ferrari, iki araçla birden ilk ona girerken, Charles Leclerc damalı bayrağı altıncı sırada gördü. Bu pistin Ferrari'ye pek de iyi uymadığı düşünülüyor ve bundan ötürü İtalyan ekibin performansı sonraki yarışlar için umut vermiş durumda.

Tüm bunlar, üçüncülük mücadelesinin çetin geçeceğini gösterirken, Andreas Seidl buna fazlasıyla hazır olduklarını dile getirdi.

Seidl, "Kesinlikle sezon öncesi testinde ve ayrıca Bahreyn'deki tüm günlerde gördüğümüz her şeyle, Ferrari'nin geçen yıla kıyasla büyük bir adım attığını söyleyebiliriz. Aslında beklenmedik bir şey değil."

“Ferrari gibi bir takımın, sahip oldukları tüm bu geçmiş, kaynak ve deneyimle, hızlı bir şekilde dönebileceğini her zaman söyledik, bu yüzden durum şaşırtıcı değil. Ayrıca ellerinde iki harika pilot da var."

“Bu yıl Ferrari ile yeniden savaşmayı ve neler yapabileceklerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yine de henüz bir şey söylemek için çok erken ve bu harika ekiple savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Lando Norris ise, Ferrari'nin tek turda avantaja sahip olsa bile, yarışta güçlü olan tarafın McLaren olduğunu söyledi.

"Charles'ı başlangıçta değil, yarışın beş, altı  veya yedinci turda geride bıraktım. Çünkü onlardan daha iyi bir aracımız var ve tempomuz daha iyi."

"Yani %50'ye 50 diyebilirim. Yine de kolay olmasını umsam da öyle değil. Cumartesi günü daha iyisini yaparsak daha mutlu olacağım."

"Cumartesi günleri genellikle bizim için daha zor geçiyor, sanırım bu açıdan durum geçen yılla benzer. Pazar günleri, cumartesi günlerine kıyasla biraz daha rahat olabiliyoruz."

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Editör Kemal Şengül

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