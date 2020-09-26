Ferrari'nin dibe vurduktan sonra getirdiği teknik güncellemeler

İtalyan ekip, SF1000'in zayıf olduğu bazı yönleri belirledikten sonra çözüm için Rusya'ya bazı güncellemeler getirdi. Önümüzdeki yarışlarda daha fazla güncellemenin gelmesi bekleniyor.

Bu hafta sonu getirilen en büyük güncelleme, Mercedes'ten esinlenilerek hazırlanan arka kanattı. Kanadın kenar plakasının üst dış kısmında, düz L şekli yerine basamak şeklinde inen bir tasarım kullanılıyor.

Bu çözüm geçen sene Mercedes'in Almanya GP'ye getirdiği yeni arka kanatta ilk defa kullanılmıştı. Daha sonra Racing Point ve Red Bull takımları da benzer tasarıma geçiş yaptılar. Bu tasarım, kanadın uç kısmında oluşturulan girdabın şeklini değiştiriyor.

Üst kısımdaki basamaklı bölüm dışında, arka kanat kenar plakası artık daha ince. Kenar plakasının daha önce olması sayesinde mavi ok ile gösterilen kıvrımlı yüzey kanatçıkları kullanıldı.

Ayrıca kenar plakasından aşağı doğru uzanan sarkıtların şekli ve sayısı da tamamen değişmiş durumda. Önceden kenar plakasından 7 adet ince kanatçık sarkarken bu tasarımda, Mercedes'tekine benzer 3 parçalı, alttan bağlı kanallar yer alıyor.

Ferrari'nin Sportif Direktörü Laurent Mekies, son yarışlarda yaşadıkları sıkıntılarla dibe vurduklarını ve bundan böyle sistemli bir şekilde gelişmeyi umduklarını söyledi.

Bu seneki gelişim oranlarının istedikleri gibi olup olmadığı sorulduğunda Mekies, "Gidişatımız kesinlikle istediğimiz gibi değildi, aksi takdirde bu durumda olmazdık. Artık dibe vurduğumuzu umuyoruz. Yani şu ana kadar pek istediğimiz gibi gitmediğini söyleyebiliriz."

"Ancak durumun bilincindeyiz ve zayıf noktaları çözmemiz gerektiğinin farkındayız. Yeni parçalar araçta çok fazla performans kazanmamızı sağlamayacak. Bu parçalar sadece pist üstünde sevmediğimiz özellikleri değiştirip değiştiremeyeceğimizi anlamamızda bize yardımcı olacak. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde test yapmalıyız."

"Bu, birçok küçük adımdan birisi ve iyileşme sürecimizin bir parçası olacak." şeklinde cevap verdi.

Mekies, SF1000'in sorunlarını hızlı bir şekilde çözemeyeceklerini, gelecek yarışlarda daha fazla küçük güncelleme olacağını söyledi.

Mekies, "Gelişmemiz gereken alanları belirlememizin ardından tepki olarak hazırladığımız bazı şeyler var ve gelecek hafta Nurburgring'de biraz daha fazlası olacak."

"Ancak tekrarlamam gerekirse, tüm bunlar doğrudan tur zamanı için hazırlanan parçalar değil. Bunlar, araç karakteristiğini iyileştirme yolunda doğru yolda olup olmadığımızı gösterecek parçalar. Umarım bunlar sadece başlangıçtır." dedi.