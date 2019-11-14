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Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin dayanıklılık sorunları, tasarım sorunlarından daha endişe vericiydi

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Ferrari'nin dayanıklılık sorunları, tasarım sorunlarından daha endişe vericiydi
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
14 Kas 2019 11:06

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin 2019 sezonunda yaşadığı farklı dayanıklılık sorunlarının, araç tasarımında yaşadıkları sorunlara göre daha endişe verici olduğunu söyledi.

Ferrari Bahreyn, Avusturya, Almanya ve Rusya yarışlarında motor dayanıklılığıyla alakalı sorunlar yaşadı. Charles Leclerc, son olarak 2 hafta önce Amerika'da yaşadığı sorunun ardından Brezilya'da grid cezası alacak.

Amerika GP öncesinde konuşan Binotto, "Bahreyn'de Charles, Avusturya sıralamalarında Sebastian, Almanya'da her iki araç sorun yaşadı. Ardından Sochi'de sorun yaşadık."

"Tüm bu sorunların her biri farklıydı. Tek bir sorun öne çıkmadı ya da ortak noktaları yoktu. Bu durumu daha da endişe verici kılıyor."

"Çünkü tek bir sorun yaşıyor olsanız, onu çözebilirsiniz. Gerçek şu ki tüm bu farklı sorunlar, dayanıklılık konusunda tüm sürecin yeteri kadar güçlü olmadığını gösteriyor." dedi.

Ferrari bu sene 9 pole ile Mercedes'le aynı sayıda pole pozisyonu alsa da Mercedes'in 14 galibiyeti karşısında ancak 3 galibiyet alabildi. 

Bu seneki sonuçlarla, Ferrari'nin 2008'den bu yana hasret kaldığı şampiyonluk umutları bir kez daha gelecek seneye kaldı.

Binotto, "Yapmamız gereken şey dayanıklılığımızı kanıtlamamız. Daha dayanıklı olabilirsek, daha fazla galibiyet alabiliriz. Şu anda bizim için kilit nokta bu."

"Geleceği düşündüğümüzde, dünya şampiyonu olabilmek için şu anda olduğumuzdan daha dayanıklı olmamız lazım." dedi.

Binotto, bazı şeylerin zaman aldığını ancak sezon başında yaşadıkları sorunlardan bu yana dayanıklılık sorunları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Binotto, "İlk olarak tasarımcılara, ardından motorun onaylanmış haline ve sonrasında gelişim çalışmalarının dayanıklılığı nasıl etkilediğine, yani tüm felsefeye bağlı bir olay."

"Bu açıdan durumu iyileştirmek zaman alacak. Ancak Bahreyn'de yaşadığımız sorunlardan bu yana durumu iyileştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Binotto son olarak, Amerika GP'de Vettel'in yaşadığı süspansiyon sorununun ardından Mercedes'i yenmek için çok çalışmaları gerektiğini kabul etti.

Binotto, "Onları yenmek zor. Sadece performans yeterli değil, dayanıklılık, zihin yapısı, stratejiler ve pit stoplarda da onları yenmeniz lazım."

"Bir kıyas noktası var. Kendimizi iyileştiriyoruz ve sezon boyunca geliştik ancak yine de olmamız gereken yerde değiliz."

"Ancak yeni aracın tasarımı ve dayanıklılığı açısından kendimize çok açık hedefler belirledik."

"O hedeflere ulaşmak kolay değil ancak yine de önümüzde kış dönemi var. O zaman elimizden gelenin en iyisini yapmalı, sıkı çalışmalıyız." dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

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